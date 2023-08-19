«مدهش» ينتظر العائلة رقم «100»

يتواصل موسم المرح والمتعة هذا الصيف مع «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية العائلية التي تقام سنوياً في فصل الصيف ضمن فعاليات «مفاجآت صيف دبي».

وسيقوم «مدهش» بنفسه بتسليم جائزة قيّمة للعائلة رقم 100 التي تزور الحدث يوم الأحد 20 أغسطس الجاري، وهي جائزة لعائلة من أربعة أشخاص تتيح لهم الفرصة للاستمتاع بجميع الألعاب المتنوعة في هذه الوجهة المميزة، وتناول المأكولات والمشروبات، وتذوق الحلويات في مقهى مدهش الشهير.

ويوفر «عالم مدهش» لزوّاره العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات اللذيذة، بما في ذلك الأطعمة النباتية والصحية والحلويات والوجبات السريعة، وتجارب الطعام والألعاب المبتكرة للعام الجاري، مثل عالم MELT للآيس كريم، ومنطقة Gamefy التي تتيح لكم المشاركة في دوري الألعاب وألعاب الكمبيوتر وغيرها، و تقام فعالياته على أكثر من 30 ألف متر مربع في القاعات الداخلية. وقد زار «عالم مدهش» حتى الآن أكثر من 144 ألف زائر، ومن المتوقع تسجيل المزيد من الزيارات قبل اختتام فعالياته يوم 27 أغسطس الجاري.