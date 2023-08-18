حقنتهم بالهواء والأنسولين...إدانة ممرضة بريطانية بقتل 7 رضع وايذاء 10 أخرين

أدينت ممرضة بريطانية بقتل سبعة رضع ومحاولة قتل ستة آخرين.

اتهمت لوسي ليتبي (33 عاما) بالقتل في وفاة خمسة رضع وفتاتين، والشروع في قتل خمسة ذكور وخمسة إناث آخرين، عندما كانت تعمل في "مستشفى كونتيسة تشيستر” في شمال غرب إنجلترا.

واتهمت الممرضة بالايذاء المتعمد لحديثي الولادة بعدة طرق بينها حقن هواء في شرايينهم أو إدخال هواء او لبن في معدتهم من خلال أنابيب أنفية إلى المعدة.

واتهمت أيضا بتسميم أطفال بإضافة الأنسولين في الأوردة والتدخل في أنابيب التنفس.

تداولت هيئة محلفين لمدة 22 يوما قبل إصدار الحكم.

أنكرت ليتبي كل التهم.

ووجد بأنها ليست مذنبة في تهمة الشروع في قتل، ولم يتسن للمحلفين الوصول إلى حكم في عدة تهم أخرى.

وأعلنت بعض الأحكام في المحكمة بداية الشهر الجاري، لكن القاضي فرض حظر نشر عليها حتى استكمال المداولات.

حبست ليتبي دموعها في 8 أغسطس مع إدانتها بتهمتي شروع في القتل، وانفجرت في البكاء مع مغادرتها قاعة المحكمة.

وخلال المحاكمة المطولة التي بدأت أكتوبرالماضي، قال الادعاء إن المستشفى مر بارتفاع ملحوظ في أعداد وفيات الرضع وحديثي الولادة بسبب تدهور مفاجئ في صحتهم.

وزعموا أن ليتبي كانت مسؤولة وقت وقوع كل الحالات.

وقالوا إنها آذت الأطفال بطرق لم يكن من الممكن تتبعها أو اكتشافها، وأنها أقنعت زملائها بأن الانهيارات والوفيات كانت طبيعية.