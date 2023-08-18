باحث روسي يجري جراحة دماغية لنفسه في منزله "ليتحكم بنوع الاحلام"

ادعى عالم روسي مثير للجدل أنه زرع قطبًا كهربائيًا في دماغه للتحكم في أحلامه من خلال إجراء جراحة في الدماغ على نفسه ، في غرفة معيشته المريحة.

وذكر موقع "ديلي ميل أونلاين" أن مايكل رادوغا ، الباحث الروسي الذي لا يحمل مؤهلات جراحة الأعصاب على الإطلاق ، فقد أكثر من `` لتر من الدم '' أثناء إجراء عملية جراحية في الدماغ على نفسه في منزله في كازاخستان ، من أجل زرع قطب كهربائي يمكنه في يوم من الأيام التحكم في الأحلام.

ورغم أن الرجل ليس طبيبًا ، إلا أنه مؤسس ل "مركز أبحاث المرحلة "، وهي منظمة تدعي تقديم إرشادات للمبتدئين حول كيفية تعرض المرء لشلل النوم ، وتجارب الخروج من الجسم ، و "الإسقاط النجمي".

ولدى الرجل المثير للجدل الكثير من الأتباع في روسيا ، وقد أثنى عليه العديد من متابعيه لشجاعته في تخطي الحدود من أجل تحقيق أهدافه ، لكن جراحي الأعصاب يحذرون من أنه يسير على أرض خطيرة للغاية.

ووفقا لأليكس جرين ، استشاري جراحة الأعصاب بجامعة أكسفورد "هذا أمر خطير للغاية. كان من الممكن أن تحدث كل أنواع المضاعفات. على سبيل المثال ، إذا كان قد تسبب في نزيف من الوريد القشري أو الأوعية الدموية داخل المخ ، يمكن أن يصاب بسكتة دماغية مع عجز دائم أو الموت ".

واعترف مايكل أنه بعد حوالي 30 دقيقة من الجراحة التي أجراها كان مستعدًا للاستسلام لأنه فقد بالفعل الكثير من الدم ، وكان يخشى أن يفقد الوعي. ومع ذلك ، يُزعم أنه تمكن من إكمال الجراحة واستحم وعمل لمدة 10 ساعات متواصلة دون أن يدرك أحد ما فعله ، ولم يخبر الباحث الغريب أحداً عن خطته لإجراء العملية على نفسه.

وبدلاً من ذلك ، استعد من خلال مشاهدة ساعات من لقطات جراحة الدماغ على موقع يوتيوب وإجراء التجارب على عدد قليل من الأغنام. تمكن من زرع قطب كهربائي من البلاتين والسيليكون في دماغه ، والذي يدعي أنه يمكن أن يؤدي إلى إجراءات معينة في الأحلام.

ولكن الأمر انتهى بالرجل غريب الأطوار بإزالة الغرسة الكهربائية من رأسه في المستشفى بعد حوالي خمسة أسابيع.

رغم ذلك يقول حساب مركز أبحاثه على منصة "تيليجرام" ، أن الباحث لا زال يبحث بالفعل عن أشخاص `` يرغبون في الحصول على غرسة دماغية لتحقيق أحلام أكثر فاعلية ''.

لكن خبراء جراحة الأعصاب يحذرون من أن هذا قد يتسبب بخطر الإصابة بالصرع على المدى الطويل نتيجة الندبات في قشرة دماغه.

من جهته قال رادوغا في مقابلة صحافية "أنا سعيد لأنني نجوت من الموت، لكنني كنت على استعداد لذلك".