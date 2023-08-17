في مصر: شتيمة فنان كبير على "الفيسبوك" تكلّف صاحبها 20 ألف جنيه

أعلنت محكمة مصرية تأييد الحكم الصادر بتغريم الفنان عباس أبوالحسن مبلغ 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المطرب هاني شاكر عبر السوشيال ميديا.

وجاء القرار الذي أصدرته محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بالقاهرة تأييدا لقرار سابق أصدرته محكمة جنح القاهرة الاقتصادية في الجنحة رقم 406 جنح اقتصادية القاهرة.

ونص القرار على تغريم الفنان عباس أبوالحسن 20 ألف جنيه بتهمة سب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين السابق، من خلال صفحته على موقع "فيسبوك".

وحرر شاكر بلاغا عبر محاميه، وقيد المحضر برقم 100 جنح اقتصادية، وقدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة ووجهت إليه تهمة القذف علانية للفنان هاني شاكر من خلال صفحته على "فيسبوك"، وأيضا سب المجني عليه علانية بعبارات تضمنت ألفاظا خادشة للشرف والاعتبار.

وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إنه "قد استقر في عقيدتها ووجدانها ثبوت ارتكاب المتهم بتلك الواقعة الذي قضت معه المحكمة بعقاب المتهم وفقا لنصوص لقانون".