الجيش اللبناني يتولى تأمين حفل عمرو دياب في بيروت

أنهت بلدية بيروت ترتيباتها واستعداداتها اللوجستية والتقنية النهائية لحفل الفنان عمرو دياب المقرر بعد غد، وسيتولى الجيش اللبناني حمايته وتأمينه بشكل كامل، وفق الشركة الراعية.

وقالت شركة «كومن» لوساطة التأمين المصرية الراعية للحفل، في بيان صحافي: «يشهد حفل (الهضبة) في بيروت تأميناً كبيراً من قبل الجيش اللبناني، بالتنسيق مع القوى الأمنية والجهات المختصة، منذ لحظة وصول النجم عمرو دياب إلى مطار بيروت وحتى موعد انتهاء الحفل».

وأضافت أن الآلاف من عشاق الهضبة ينتظرون الحفل، خصوصاً أنه الأول له منذ 12 عاماً، ولذلك اتفق على نشر فرق عسكرية على طول جميع الطرق المؤدية إلى مقر إقامة الحفل لخلق أجواء آمنة للجميع للاستمتاع بالحفل، خصوصاً الزوار العرب الذين يتوافدون على الحفل وتأمين دخولهم.

وأشارت إلى نصب 700 شاشة في المكان المخصص على المسرح، وكذلك رافعات متحركة لمد جسور الإضاءة، وهي تقنيات تستخدم للمرة الأولى في حفل غنائي في بيروت.

ولفتت الشركة إلى تكريم عمرو دياب وسلطان الطرب جورج وسوف من قبل وزير السياحة اللبناني وليد نصار خلال الحفل الذي يقام على الواجهة البحرية لبيروت.

وقال مدير عام «كومن» روجيه زكار، إن «حفل الهضبة يشهد إقبالاً جماهيرياً غير مسبوق، إذ نفدت جميع التذاكر رغم زيادتها أكثر من مرة لتصل إلى سعتها النهائية التي تقدر بـ16 ألفاً، يمثل العرب منهم قرابة 35%».