ام تستعين بقاتل مأجور للتخلص من طفلها «3 سنوات»

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على ام شابة تجردت من انسانيتها وقامت بتوظيف قاتل محترف للتخلص من ابنها البالغ من العمر 3 سنوات.

وظهرت المرأة أمام قاضٍ في مقاطعة ميامي يوم الأربعاء الماضي بعد اعتقالها بتهمة التحريض على القتل والاستخدام غير القانوني لجهاز اتصالات.

وقالت شرطة ميامي في تقرير إن المرأة طالبت بأخذ الصبي «بعيدا، بعيدا، بعيدا، بعيدا» و«أن يقتل في أسرع وقت ممكن»، مشيرة إلى استعدادها لدفع 3000 دولار.

وذكر التقرير أن المرأة أبدت رغبتها في «إنجاز شيء ما مرة واحدة وإلى الأبد» كسبب لتوظيف قاتل محترف.

وقالت الشرطة إنها قامت بتقديم العنوان الذي يعيش فيه الصبي مع جدته، وصورة حديثة له ورقم هاتفها عندما اتصلت بالموقع. ولاحقا اتصل رجل يدير الموقع بشرطة ميامي والمحققين الذين تعقبوا المرأة يوم الثلاثاء، باستخدام عنوان IP ورقم الهاتف المقدمين.

وتحدث المحققون مع جدة الصبي، التي أبلغتهم أن ابنتها غادرت في مايو. وقالت إن الصبي لا يزال يعيش معها، وأن والدته ستواجه الطفل بانتظام.

وأخبرت الجدة المحققين أنها التقطت صورة الصبي، والتي تم نشرها على موقع قاتل مأجور، يوم الاثنين وأرسلتها إلى ابنتها دون أدنى دراية عن إمكانية استخدامها لها بهذه الطريقة.

وألقي القبض على والدة الطفل في وقت لاحق يوم الثلاثاء في منزل والدها، حيث كانت تقيم. وجاء في تقرير الاعتقال أنها اعترفت بما وجهته الشرطة لها من اتهامات.

وذكرت صحيفة «أورلاندو كليك» أن المرأة أكدت لقاضية مقاطعة ميامي أنها لم تعالج أبدًا من أي نوع من حالات الصحة العقلية، حيث حددت القاضي كفالتها بمبلغ 15 ألف دولار وأفرج عن المرأة يوم الخميس.

وطلب القاضي من المرأة ألا تتصل بابنها الذي يواصل الإقامة مع جدته، ولم تبين وسائل الإعلام سبب الرغبة الغريبة للمرأة بقتل ابنها.