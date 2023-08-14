مهندس مصري يتنبأ بوفاته.. قبل رحيله بأيام كتب على فيسبوك: "كنت فاكر لسه بدري"

فجعت مدينة القرين التابعة لمحافظة الشرقية في مصر بوفاة 3 من شبابها، بالإضافة إلى أب وابنتيه، في حادث تصادم سيارتين في مدينة الصالحية الجديدة.

إلا أن حدة المأساة ازدادت على أهالي القرين بعد اكتشاف أن أحد قتلى الحادث، وهو المهندس محمد صلاح، كان قد تنبأ بوفاته في آخر منشور له على فيسبوك، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية امس.

وكان آخر نشاط للمهندس الراحل عبر فيسبوك، هو تغييره صورة الغلاف الخاصة بصفحته الشخصية، حيث وضع صورة ظهرت فيها أوراق كثيرة مقطوعة من رزنامة العام، وكتب معلقا عليها عبارة: "كنت فاكر لسه بدري".

يذكر أن حادث التصادم الذي وقع على طريق 36 الحربي في مدينة الصالحية الجديدة، تسبب في وفاة مهندس وضابط شرطة وأحد أصدقائهما، بالإضافة إلى أب وابنتيه.

وعلى الفور تم نقل جثامين الضحايا بسيارة الإسعاف إلى أحد المستشفيات.

فيما صرحت جهات التحقيق المختصة في مدينة الصالحية الجديدة، بدفن الجثامين، وطلبت من تحريات المباحث الكشف عن ملابسات حدوث الحادث.