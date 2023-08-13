نجوم يحجزون أماكنهم مبكراً في السباق الدرامي لرمضان 2024

رغم أن الوقت مازال مبكراً على شهر رمضان 2024؛ إلا أن عدداً من النجوم بدؤوا في الاستعداد للموسم الدرامي والإعلان عن تعاقدهم على أعمال سيتم عرضها في رمضان المقبل والذي سيشهد منافسة قوية فيما يبدو. وتنوعت هذه الأعمال بين مسلسلات مؤجلة من الموسم المنصرم، وأجزاء جديدة من أعمال حققت نجاحاً لافتاً من قبل.

«الحشاشين»

من أبرز الأعمال التي تستعد للعرض في الموسم المقبل مسلسل «الحشاشين»، الذي كان من المقرر أن يعرض في رمضان الماضي، ولكن تم الإعلان عن تأجيله لضخامة العمل حتى يخرج بالشكل المطلوب. ويعد المسلسل من الأعمال الضخمة إنتاجياً، حيث يتناول تاريخ جماعة الحشاشين بالاغتيالات السياسية في القرن الـ11 الميلادي، وزعيمهم حسن الصباح، الذي يجسد دوره الفنان كريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى.

أعمال مؤجلة

ومن الأعمال المؤجلة من رمضان الماضي، ومتوقع عرضها في موسم 2024، مسلسل «محارب» الذي يعد كذلك من الإنتاجات الدرامية الضخمة، وتم إعلان تأجيله لما يتطلبه من تحضيرات تحتاج مزيداً من الوقت، والمسلسل من بطولة حسن الرداد ووفاء عامر وماجد المصري ومن إخراج شيرين عادل.

بينما لم يحسم صنّاع مسلسل «الجبل» الأمر بشأن عرضه في رمضان 2024 أم لا، وذلك بعد خروجه من السباق الدرامي لرمضان الماضي، وهو يجمع بين الفنانين أحمد السقا وعمرو يوسف ومن إخراج محمد سلامة.

واستأنف صنّاع مسلسل «بطن الحوت» أخيراً تصوير العمل الذي تم تأجيل عرضه من العام الماضي، على أمل أن يلحق بالعرض في رمضان المقبل، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم: محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبواليزيد، ويشارك فيه العديد من ضيوف الشرف، منهم: أمينة خليل، غادة عادل، بسمة، تامر حبيب، ومن تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح.

عودة قوية

ويعود الفنان يوسف الشريف إلى دراما رمضان بعد توقف عامين، وذلك من خلال مسلسل «الراكون»، من تأليف زوجته إنجي علاء، وإخراج محمد العدل. وكان آخر مسلسل يقدمه الشريف «كوفيد 25» في رمضان 2021، وضم 15 حلقة.

بينما يعود الفنان باسل خياط إلى الدراما اللبنانية السورية المشتركة من خلال عمل جديد ستخرجه رشا شربتجي، ليعرض في رمضان المقبل، بدأ العمل عليه لينضم إلى مجموعة من الأعمال التي تعدها الشركة لموسم رمضان 2014، وكشفت المعلومات أن اسم البطلة لايزال حتى الساعة غير مقرر.

الأجزاء حاضرة

وكالعادة سيشهد موسم 2024 حضوراً بارزاً للأعمال التي تعتمد على أجزاء متتالية، ومن أبرز هذه الأعمال مسلسل «جعفر العمدة» الذي أعلن صنّاعه تقديم جزء ثانٍ له بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي، وفق ما أعلن بطله الفنان محمد رمضان عبر حسابه على «إنستغرام»، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

ويواصل مسلسل «المداح» مشاركته في الموسم الدرامي ليقدم في العام المقبل الجزء الرابع، الذي سيتناول قصة الشيخ صابر المداح الذي يجسده الفنان حمادة هلال.

واستثماراً للنجاح الذي حققه مسلسل «الصفارة» في رمضان الماضي، أعلن فريق عمله تقديم جزء ثانٍ في رمضان المقبل.

وفي مفاجأة غير متوقعة؛ تجتمع الفنانة نادين نسيب نجيم مع الفنان محمد الأحمد ليقدما معاً ثنائية جديدة في مسلسل «2024»، من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، ويمثل العمل جزءاً ثانياً من مسلسل «عشرين عشرين» الذي جمع نادين نجيم مع قصي خولي، وتم تقديمه منذ عامين.

ورغم التوقعات التي وصفها البعض بـ«شبه المؤكدة» بتقديم جزء ثانٍ من مسلسل «الزند.. ذئب العاصي»، الذي قام ببطولته الفنان تيم حسن ومن إخراج سامر برقاوي. إلا أن برقاوي أعلن في تصريحات له أنه سيتعاون مع حسن، إلى جانب الكاتب عمر أبوسعدة، ولكن لتقديم عمل جديد مختلف عن «الزند»، ليعرض في رمضان 2024.

بينما ينوي فريق عمل مسلسل «كامل العدد» تقديم جزء جديد منه، ولكن بعد إيجاد مخرج درامي لإلغاء دور الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي شارك في الجزء الأول منه، وكان أحد أبطاله. المسلسل من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، آية سماحة.

• يعود الفنان باسل خياط إلى الدراما اللبنانية السورية المشتركة، من خلال عمل جديد ستخرجه رشا شربتجي.

• تجتمع الفنانة نادين نسيب نجيم مع الفنان محمد الأحمد ليقدما معاً ثنائية جديدة في مسلسل «2024».