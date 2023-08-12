ألمانية تعثر على خاتم ذهب داخل حبة «بطاطا» وسرّ عمره 70 عاماً

مفاجأة سارة كانت في انتظار "عجوز ألمانية"، عندما عثرت على شيئًا غريبًا داخل ثمرة بطاطا، حيث اكتشفت أنه خاتم ذهبي، ما أثار دهشتها ودفعها للبحث عن أصل القصة والتي اكتشف فيما بعد أنها تعود لسبعين عاما مضت، بحسب موقع "دويتش فيله".

واعتادت السيدة المسنة والتي تبلغ 90 عاماً أن تقلي بعض حبات البطاطا المسلوقة كما تحب، والتي تحضرها لها ابنتها، حيث تقشر البطاطا وتطهوها بشكل بسيط بالماء، وتضعها في الثلاجة لتتناولها أمها عنما ترغب.

وهذه المرّة شعرت السيدة العجوز بشيء صلب وهي تتناول حبة البطاطا، فأخرجت ما في فمها مشمئزة، بعد أن اعتقدت بوجود دودة أو حشرة داخل حبة البطاطا، بيد أنها فوجئت بخاتم ذهب كان موجوداً داخل الحبة التي تناولتها، وهو ما أثار دهشتها بحسب موقع "هيسن شاو" الألماني.

وقرأت العجوز على الخاتم الذهبي حرفين "W" و"D" كما تم نقش قلب به سهم في المنتصف وداخله حرف N وهو ما قاد إلى الاعتقاد بأنه خاتم زواج، نشر عليه تاريخ الزواج والذي أقيم في 21/2/1953.

وربما حسب أحد التفسيرات ان يكون الخاتم قد ضاع من أصحابه وبقي مطموراً في التراب حتى زرعت فوقه حقول البطاطا.