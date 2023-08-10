عمرو دياب: الجمهور العربي «سمّيع وذوّاق»

أعرب الفنان المصري عمرو دياب عن تحمسه للغناء في بيروت، مشيراً إلى أنه يعمل حالياً على اختيار الأغاني المناسبة للحفل الذي سيحييه في 19 الجاري بلبنان.

ووصف عمرو دياب الجمهور اللبناني والعربي بأنه «سمّيع وذوّاق»، معرباً عن سعادته لوجوده في لبنان من أجل الغناء أمام هذا الجمهور الحساس، خصوصاً أن تلك المشاركة تأتي بعد غياب عن ملاقاة هذا الجمهور المقرب إلى قلبه.

وأضاف: «أشعر بسعادة غامرة لأنني بعد غياب 12 عاماً سألتقي جمهوري الرائع من قلب لبنان.. ستكون هذه الأمسية فرصة للجمهور للاحتفال ونثبت فيها للجميع أن بيروت تفتح قلبها للجميع، وتحتضن الأشقاء العرب عبر لغة الموسيقى العربية».

ويحيي عمرو دياب الحفل، الذي ينظم برعاية شركة «كومن» لوساطة التأمين، بعد غياب 12 عاماً، في أسواق بيروت في 19 الجاري، إذ سيقدم وسط عشاقه ومحبيه باقة من أغانيه التي حققت نجاحاً خلال مشواره الفني الطويل.

من جانبها، ذكرت الشركة الراعية أن هناك إقبالاً كثيفاً على الحفل، إذ تشير الحجوزات حتى الآن إلى حضور ما بين 20 و30 ألفاً منهم 30% من دول الخليج.