ما صحة خبر انتحار الفنانة شيرين ؟ ومن الذي نفى وفاتها ؟

استعانت الفنانة شيرين عبد الوهاب بكل منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنفي خبر إقدامها على الانتحار، وأصدرت بيانا أكدت فيه أنها متواجدة حالياً في الساحل الشمالي برقة ابنتيها مريم وهنا وزوجها حسام حبيب ولا يشغلها إلا الاهتمام بفنها والتخطيط بدقة لأعمالها القادمة.

شيرين التي أعلنت سابقا السطو على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، عادت واستخدمتها بعد الانتشار الواسع لخبر انتحارها بتناول جرعة كبيرة من الأقراص الطبية، وقالت عبر البيان الإعلامي: "تطمئن الفنانة شيرين عبد الوهاب محبيها على صحتها وتؤكد أنها تستمتع بعطلتها الصيفيه محاطة بابنتيها وزوجها، ولا يشغلها حاليا إلا الاهتمام بفنها واعداد أغان جديدة والتخطيط لحفلات غنائية".

وكانت مواقع إخبارية ومنصات التواصل قد تداولت خلال الساعات الماضية أنباء عن إقدام النجمة شيرين عبد الوهاب على الانتحار من خلال تناولها بعض الأقراص، وهو الخبر الذى نفته شيرين، مؤكدة أنها تعاقدت على إحياء عدد من الحفلات خلال الفترة المقبلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعة عن "شيرين"، حيث انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أنباء زعمت وفاتها.

وبادرت نقابة المهن الموسيقية لنفي هذه الأنباء، وأكدت أنها مجرد شائعات والأمر ليس له أساس من الصحة والمطربة بخير، مؤكدة تواصلها المباشر مع مدير أعمال شيرين للاطمئنان على وضعها الصحي في حين لم تظهر شيرين نفسها في لقاء تلفزيوني او حتى مقطع فيديو لتنفي الخبر.