ماسك: النزال مع زوكربيرغ سيبث مباشرة على منصة «إكس»

أثار ملياردير قطاع التكنولوجيا الأميركي إيلون ماسك، انطباعاً بأن خطط خوضه نزالاً في قفص مع مواطنه ومؤسس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ ما تزال قائمة.

وكتب ماسك، أمس، على «تويتر» التي غيّر اسمها إلى منصة «إكس»، أنه من المنتظر أن يتم بث النزال مباشرة على المنصة، على أن يتم التبرع بالإيرادات لأفراد سابقين من الجيش الأميركي، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.

ولم يرد ردّ من زوكربيرغ بعد، غير أن منشور ماسك ظهر في وقت متأخر للغاية من الليل في سان فرانسيسكو.

يذكر أن زوكربيرغ (39 عاماً) يتدرب مع مدربين على الرياضات القتالية، ويبدو أكثر لياقة من ماسك (52 عاماً). وكتب الأخير أنه يقوم حالياً برفع أثقال خلال العمل، لأنه لا يجد وقتاً للتدريب.

وظهر احتمال وقوع النزال لأول مرة في يونيو الماضي، عندما تحدى ماسك زوكربيرغ وقبل الأخير التحدي.

يذكر أن العلاقة بين ماسك وزوكربيرغ متوترة بالفعل منذ بضعة أعوام. وأفادت تقارير إعلامية بأن أحد أسباب هذا التوتر، هو تدمير أول قمر صناعي لشركة «فيسبوك» في عام 2016، بسبب انفجار صاروخ من إنتاج شركة «سبيس إكس» التي يملكها ماسك، الأمر الذي جعل مجموعة «فيسبوك» تتخلى عن خطط إطلاق قمر صناعي بعد هذه الواقعة.

وفي أعقاب هذه الواقعة انتهز ماسك العديد من الفرص لإثارة غضب زوكربيرغ، منها على سبيل المثال، عندما ادعى أن فهم زوكربيرغ عن الذكاء الاصطناعي محدود.