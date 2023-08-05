AURA SUNWEAR تطلق أولى تشكيلاتها في الإمارات

أعلنت علامة AURA SUNWEAR الرائدة لمنتجات الوقاية من أشعة الشمس عن إطلاق أولى مجموعاتها من المنتجات المميزة التي توفر حماية للبشرة من أشعة الشمس الضارة، بتصاميم عصرية وفقاً لمعايير طبية مناسبة لمختلف الأعمار والأذواق. وتضم التشكيلة الجديدة أقنعة الوقاية من الشمس بتصميم مبتكر يسهم في الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية على مدار العام وخصيصاً خلال فصل الصيف. ويوصي بها الأطباء والأخصائيون في المجال الطبي بفضل قدرتها على الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 99%، ما يوفر حماية مثالية بعيداً عن استخدام المواد الكيميائية، كما تم تصنفيها بدرجة Z80.3 من قبل المعهد الوطني الأميركي للمعايير.

وتعتبر أقنعة AURA UV Shields الواقية من الشمس الحل الأمثل للأشخاص الذين يخضعون لعلاجات الوجه وعمليات التجميل التي تجعل البشرة أكثر حساسية للضوء. وتوفر الأقنعة، بالإضافة إلى حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، خصوصية تامة حيث تخفي الندوب أو الانتفاخ أو الاحمرار الناجم عن علاجات البشرة. وتعد بديلاً مثالياً لكريمات الوقاية خالياً من المواد الكيميائية، ما يجعلها آمنة بالكامل للمرأة الحامل وللأشخاص ممن يعانون حساسية معينة تجاه المركبات الموجودة في منتجات الوقاية من الشمس العادية.

وتأتي أقنعة AURA UV Shields بتصميمين كلاسيكي Classic UV Shield ورياضي Sporty UV Shield، إذ يتميز التصميم الرياضي بعصبة الرأس المزودة بشريط لاصق من الخلف، وفواصل ربط قابلة للتعديل لضمان الراحة وثبات القناع على الرأس خلال النشاطات المختلفة، مثل الجري والقفز والأنشطة التي تتطلب جهداً وحركة قوية. وتمنح تصاميم الأقنعة الرياضية للوقاية من الشمس حلاً مثالياً للرياضيين، بينما تبرز الأقنعة الواقية بعُصبات الرأس الكلاسيكية كخيار فريد يضمن الراحة وسهولة الاستخدام.