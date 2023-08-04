زوجان يبيعان طفلهما لشراء "آيفون 14 " !

ضرب زوجان بعاطفة الأمومة والأبوة عرض الحائط، وتجاهلا ما يقوله قلباهما، وقررا عرض طفلهما للبيع ! ولكن لماذا ؟

لشراء هاتف آيفون 14 !

ففي واقعة غريبة، عرض زوجان هنديان رضيعهما البالغ من العمر 8 أشهر للبيع، حتى يتمكنا من شراء هاتف آيفون 14.

وجرت هذه الواقعة في ولاية ⁧‫البنغال‬⁩ الغربية شمالي ⁧‫الهند‬⁩، بينما باشرت الشرطة الهندية تحقيقاتها بعدما أعلنت أن الزوجين باعا رضيعهما مقابل 200 ألف روبية هندية ما يعادل (2400 دولار أميركي).