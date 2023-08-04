زوجان يبيعان طفلهما لشراء "آيفون 14 " !
ضرب زوجان بعاطفة الأمومة والأبوة عرض الحائط، وتجاهلا ما يقوله قلباهما، وقررا عرض طفلهما للبيع ! ولكن لماذا ؟
لشراء هاتف آيفون 14 !
ففي واقعة غريبة، عرض زوجان هنديان رضيعهما البالغ من العمر 8 أشهر للبيع، حتى يتمكنا من شراء هاتف آيفون 14.
وجرت هذه الواقعة في ولاية البنغال الغربية شمالي الهند، بينما باشرت الشرطة الهندية تحقيقاتها بعدما أعلنت أن الزوجين باعا رضيعهما مقابل 200 ألف روبية هندية ما يعادل (2400 دولار أميركي).
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