باعا طفلهما لشراء «آيفون»

ذهب زوجان هنديان لحدود لا تصدق من الأنانية والقسوة حينما قررا بيع رضيعهما لشراء «آيفون» من الجيل الجديد وفقا لما ذكرته صحيفة «انديان اكسبرس».

وتم القبض على الزوجين لبيعهما طفلهما البالغ من العمر 8 أشهر من أجل شراء«آيفون 14» بهدف نشر صورهما وفيديوهاتهما على منصة «أنسنغرام» أثناء السفر.

وأفادت وسائل الإعلام الهندية الأسبوع الماضي أن الزوجين الشابين من ولاية البنغال الغربية كانا مهووسين بأحدث أجهزة آبل المحمولة لدرجة أنهما باعا طفلهما الصغير من أجل شراء هاتف جديد.

بدأ جايدف وساتهي بجذب انتباه جيرانهم عندما بدأوا في السفر في جميع أنحاء الولاية وهما يحملان هاتفهما «آيفون 14» الجديد تمامًا.

وبدا للجيران أن التغيير الجذري في حياتهما لم يكن منطقيًا، خاصة أنه تزامن مع الاختفاء الغامض لابنهما البالغ من العمر 8 أشهر، وهو أمر لم يبد أن جايدف وساثي يهتمان به على الإطلاق، فأبلغ جيران الزوجين السلطات المحلية باختفاء طفلهما بعد أن لم يتمكنوا من الحصول على إجابة مباشرة منهما بشأن اختفائه المفاجئ. وخلال تحقيق الشرطة الذي أعقب ذلك، اعترفت الأم، ساتي، ببيع الصبي البالغ من العمر 8 أشهر لامرأة حتى تتمكن هي وجايديف من شراء «آيفون 14» ونشر حالات شخصية على أنستغرام أثناء السفر في جميع أنحاء ولاية البنغال معًا.

وقال مسؤول في الشرطة لصحيفة «انديان اكسبرس» أنه «بعد الاستجواب، اعترفت الأم بالجريمة وأبلغت أنها وزوجها كانا يريدان استخدام المال للقيام برحلات عبر الولاية حتى يتمكنوا من إنشاء محتوى دعائي لمنصة انستغرام».

والأكثر إدهاشا وكما لو أن بيع ابنهما الصغير لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية، قالت وسائل الإعلام أن الوالدين الشابين حاولا بيع ابنتهما البالغة من العمر 7 سنوات ولكنهما لم ينجحا في ذلك.

وتمكنت الشرطة من تعقب الطفل البالغ من العمر 8 أشهر إلى منزل بريانكا غوش، وهي من سكان بلدة خرده في نفس المنطقة وتم اتهامها ووالدي الطفل لاحقا بالإتجار بالبشر.

وتشابهت هذه الحادثة مع حادثة أخرى نشرتها وسائل الإعلام حين أصيب رجل بإعاقة مدى الحياة بعد أن باع إحدى كليتيه مقابل هاتف «آيفون».