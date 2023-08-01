«شاطئ جزر دبي».. إضافة مميزة لخارطة وجهات دبي

لا تتوقف دبي عن الجديد والمدهش في مشاريعها ووجهاتها السياحية الجميلة. «شاطئ جزر دبي» يعتبر من أحدث شواطئ دبي ويحتل موقعاً متميّزاً على طول الساحل الشمالي لدبي، وهو مفتوح أمام الروّاد للاستجمام وممارسة الأنشطة المتنوّعة.

يوفر هذا الشاطئ إطلالة رائعة على برج العرب ونخلة جميرا، ما يجعله المكان المثالي لالتقاط الصور الرائعة، مع مساحة كبيرة للزوّار ومرافق متنوعة تجعله من الوجهات المميزة بين شواطئ دبي الساحرة.

واحدة من ميزات هذا الشاطئ هي سياسته الصديقة للكلاب، ما يجعله ملاذاً لأصحاب الحيوانات الأليفة الذين يبحثون عن مكان لقضاء اليوم مع أصدقائهم ذوي الفراء، وسيصبح الشاطئ مركزاً للعديد من المشاريع الجديدة، بما في ذلك العديد من المطاعم والرياضات المائية وغيرها من عوامل الجذب.

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