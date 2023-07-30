نمور الهند مهددة بالانقراض.. 3600 فقط في كل البلاد

يُتوقع أن يتجاوز عدد النمور البرية في الهند 3600 نمر، بحسب أرقام حديثة أصدرتها الحكومة، أمس، في توقّع يثبت الجهود التي تبذلها السلطات لحفظ الأنواع المهددة بالانقراض. وكانت النمور منتشرة في السابق وسط آسيا وشرقها وجنوبها، إلا أنها خسرت نحو 95% من نطاق تحرّكها التاريخي في القرن الفائت.

وتعد الهند راهناً موطناً لـ75% من النمور في العالم، فيما أعلنت السلطات عن ارتفاع في أعدادها لتصل إلى 3167 نمراً في أبريل، استناداً إلى عملية مسح أجريت باستخدام كاميرات.

وأشارت الحكومة في بيان، إلى أن تحاليل إضافية لبيانات المسح الذي أجراه معهد الحياة البرية في الهند، بيّن أن متوسط عدد النمور يقدّر بـ3682 نمراً في مختلف أنحاء البلاد. وتابعت أن الأرقام تعكس «معدل نمو سنوي يصل إلى 6.1%»، مضيفة أن «الجهود المستمرة لحماية موائل النمور وممراتها، خطوة مهمة جداً لضمان مستقبل نمور الهند وأنظمتها البيئية للأجيال المقبلة».

وكانت الهند تضم نحو 40 ألف نمر في مرحلة استقلالها عن بريطانيا سنة 1947.

ومذّاك شهدت هذه الأعداد انخفاضاً لتصل إلى نحو 3700 حيوان سنة 2002، ثم إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق والبالغ 1411 نمراً بعد أربع سنوات، إلا أن أعداد النمور ارتفعت بشكل مطرد منذ تلك المرحلة.

وتسببت إزالة الغابات، إضافة إلى الصيد الجائر والتعدي البشري على الموائل، في انخفاض أعداد النمور في كل أنحاء آسيا.