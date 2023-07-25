موسم صيف دبي.. مواقع فريدة وفعاليات استثنائية في أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة بالعالم

أصدرت حملة «#وجهات_دبي» دليلها الإرشادي التفاعلي الثاني، ضمن حملتها للموسم الصيفي 2023، الذي يركز بشكل خاص على أحدث أماكن الجذب الترفيهية الداخلية في دبي، والتي تدعو زائريها إلى استكشاف عالم من التجارب والمغامرات الممتعة، تزامناً مع موسم العطلات الصيفية وانتهاء العام الدراسي.

وجاء الدليل متضمناً معلومات حول أهم الأماكن الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات، التي روعي في اختيارها أن تكون وجهات داخلية ومغطاة، متضمنة أنشطة ومرافق عائلية ومناطق للترفيه والألعاب في مناطق مختلفة من دبي.

مكون رئيس

وتُعد الأدلة الإرشادية التي يصدرها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، مكوناً رئيساً من مكونات الحملة الرامية إلى تسليط الضوء على الوجهات التي يمكن للأسر والعائلات إمضاء أوقات مميزة فيها مع أطفالهم، والاستمتاع بما توفره تلك الوجهات من مرافق وخدمات تهدف إلى مساعدة جميع زائريها من داخل الدولة وخارجها على قضاء أوقات ممتعة، حيث تتواصل الحملة حتى نهاية أغسطس المقبل، بهدف تحقيق أفضل استفادة من العطلة الصيفية، والاستمتاع بما توفره تلك الأماكن الداخلية المتميزة من ألعاب ترفيهية ونشاطات متنوعة.

تجارب ومغامرات

وقالت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي: «دليلنا التفاعلي الصيفي الثاني ضمن حملة (#وجهات_دبي) للموسم الصيفي 2023، الذي صدر تحت عنوان (وجهات ترفيهية جديدة في دبي)، يتيح لكل أفراد الأسرة على اختلاف أعمارهم، مجموعة واسعة من التجارب والمغامرات الترفيهية في أحدث مناطق الجذب الداخلية المتنوعة في مختلف المناطق في الإمارة في موسم الصيف، بما يسهم في تسليط الضوء على مقومات التميز، والخيارات المتنوعة والتجارب الاستثنائية التي تتمتع بها دبي، واكتشاف جواهرها الخفية، التي ترجح كفتها في ميزان التنافسية العالمية مع أبرز الوجهات العالمية، وذلك تأكيداً لمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم».

ألوان مبهجة

الدليل الإرشادي الثاني للموسم الصيفي لوجهات دبي، بتصميمه المميز بألوان مبهجة، يسلط الضوء على مجموعة استثنائية من الأنشطة التي تتسم بالمرح، والمحببة لجميع أفراد الأسرة على اختلاف ميولهم وهواياتهم داخل مدينة دبي النابضة بالحياة، حيث يتيح الدليل للمهتمين استكشاف تلك الوجهات الداخلية عبر العديد من الوسائل الرقمية، ومن خلال طيف واسع من الخيارات، ومنها فنون الرسم وتشكيل الفخار والألعاب التفاعلية والملاهي ورياضات التزحلق وغيرها من الأنشطة والمغامرات المتنوعة، التي تبعث على البهجة والسعادة والمرح.

الأنشطة المحببة

وكان الدليل الأول لهذا الموسم الصيفي، ضمن سلسلة أدلة «وجهات دبي» التفاعلية، قد ركز في محتواه على أكثر المواقع والأنشطة المحببة إلى النفس في هذه الفترة من السنة، ألا وهي الشواطئ والمناطق التي يمكن الاستمتاع فيها بالأنشطة والرياضات البحرية والمائية التي تتميز بها دبي، بما توفره من مرافق وخدمات وإمكانات تهدف جميعها إلى مساعدة مرتاديها على قضاء أوقات رائعة بصحبة الأهل والأصدقاء، ترسيخاً لمكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

أدلة إرشادية تفاعلية

من المقرر أن يتضمن الموسم الصيفي لحملة وجهات دبي، إصدار العديد من الأدلة الإرشادية التفاعلية، حتى ختام موسمها الحالي بنهاية شهر أغسطس المقبل، تزامناً مع نهاية العطلات الصيفية. ويمكن الحصول على الدليل الإرشادي الثاني للموسم الصيفي 2023، المقدم من «براند دبي» من خلال الرابط: https://dubaidestinations.ae/guides/PDF/NewestIndoorHotspots.pdf

كما يمكن الحصول على الأدلة الإرشادية التفاعلية لحملة «#وجهات_دبي» الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية عبر الرابط: https://www.dubaidestinations.ae/

الدليل التفاعلي يسلط الضوء على مجموعة استثنائية من الأنشطة الترفيهية المناسبة لكل الأعمار.

جاء الدليل متضمناً معلومات حول أهم الأماكن الترفيهية ومناطق الجذب المخصصة للأطفال والعائلات.

الدليل الإرشادي الثاني للموسم الصيفي 2023