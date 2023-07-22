شواطئ دبي.. متعة صيفية ملونة

مع انطلاق موسمها الصيفي للعام 2023، تتحول شواطئ دبي التي تحظى بشهرة عالمية لجمالها وتنوعها إلى واحدة من أكثر المقاصد المحببة، نظراً لما توفره من أنشطة وخيارات عديدة يمكن الاستمتاع فيها. وتتميز دبي بمرافقها الشاطئية المميزة بخدماتها ومرافقها، وخدمات وإمكانات تهدف جميعها إلى مساعدة مرتاديها وزوارها من داخل الدولة وخارجها على قضاء أوقات رائعة بصحبة الأهل والأصدقاء.

ومع ارتباط فصل الصيف بالبحر والرمال والسماء، تتحول شواطئ دبي المفتوحة إلى مساحة مدهشة وملونة بأنشطة من ممارسة السباحة العادية وصولاً إلى الغوص ورحلات قوارب النزهة والزلاجات المائية والقوارب السريعة، والباراسيلينغ، وأحواض الأحياء المائية التي يمكن ممارسة الغوص فيها للاستمتاع بالكائنات البحرية عن قرب.

ومن هذه الوجهات: شاطئ أم سقيم 1 و2، وبالم ويست بيتش، وشاطئ جزر دبي، وشاطئ جيه بي آر، والصفوح، وكايت بيتش، وجميرا 1 و2 و3، وشاطئي كورنيش الممزر وخور الممزر.