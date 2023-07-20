«وطن للجميع».. مساحة خيالية للأحلام الجماعية في دبي

أعلن «فن جميل»، الداعم للفنانين والمجتمعات الإبداعية، اختيار مجموعة التصميم في دولة الإمارات «نظريات الخيال»، التي تضم المعمارية والفنانة نور علوان والمصمم والفنان عبدالله بوحجي، لأول نسخة من برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ضمن استراتيجية الفن في الأماكن العامة في دبي، وسيحمل العمل عنوان «حلمت بمدينة هي وطن للجميع».

وتهدف هذه المبادرة المتعددة السنوات إلى تحويل الإمارة إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع، بما تقدمه من تجارب فنية استثنائية ومتفردة، تعزز الثقافة البصرية وروح الابتكار، وتسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في المنطقة، وتدعم اقتصاد دبي الإبداعي، وتعكس هذه الخطوة حرص «دبي للثقافة» على تمكين المبدعين وأصحاب المواهب، والتنسيق مع المؤسسات المختلفة والجهات الفاعلة في قطاع الفنون لتحويل شوارع دبي وأحيائها وساحاتها وميادينها العامة إلى وجهات سياحية وثقافية، بما تحتضنه من أعمال فنية وتركيبية فنية تعكس الهوية الإبداعية للإمارة، وتشارك مؤسسة فن جميل في هذه الاستراتيجية كقيم فني شريك، بالتعاون مع «آرت دبي» و«تشكيل»، و«السركال» ومركز «عكاس للفنون البصرية».

دعوة مفتوحة

جاء اختيار لجنة تحكيم البرنامج الدولية لمقترح مجموعة «نظريات الخيال»، بعد دعوة مفتوحة أُطلقتها «دبي للثقافة»، بالتعاون مع «فن جميل» في فبراير 2023، وتقدم إليها نحو 100 فنان ومصمم من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وضمت لجنة تحكيم النسخة الأولى لبرنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» متخصصين محليين وعالميين في مجال الفن ومعماريين وقيمين فنيين مثل سيسيليا اليماني، مديرة ورئيسة القيميين الفنيين في «هاي لاين» في نيويورك، والقيمة الفنية لبينالي البندقية الـ59 للفنون 2022، ووائل الأعور، مؤسس وكبير معماري شركة «واي واي» وممثل دولة الإمارات في بينالي البندقية للعمارة لعام 2021 الفائز بجائزة الأسد الذهبي، وأمل خلف، قيمة مشاريع فنية في معرض «سيربنتاين» مديرة البرامج في«كابيت غاليري» في لندن، ونورا رازيان، نائبة مدير ورئيسة برنامج المعارض في «فن جميل».

3 مقترحات

كرّمت لجنة التحكيم ثلاث مقترحات تقديراً لأصالتها الإبداعية ورؤيتها المتعمقة بمنح جائزتها للتكريم الخاص للمصممة كارلا باز، والمصمم والفنان متعدد التخصصات إيفان كوليسون، وثنائي التصميم الفني الجميري ولينا يونس.

وسترفع الستار أمام الجمهور عن العمل الضخم والتفاعلي لمجموعة «نظريات الخيال»، الذي يحمل عنوان «حلمت بمدينة هي وطن للجميع»، في خريف عام 2023، في حديقة «جداف ووترفرونت» للفنون بجانب مركز جميل للفنون، حيث يمثل العمل ساحة للمغامرات تتناسب مع جميع الأعمار تحفز على اللعب وإطلاق العنان للخيال. ويستلهم العمل من منطقة الجداف الأوسع، فيجمع بسلاسة بين الأنماط المعمارية العامية والحيوانات والنباتات والأشكال المبتكرة الجديدة. تتحول ساحة اللعب، من خلال تكريمها لتاريخ منطقة الجداف التي تشكل نقطة لقاء للثقافات، إلى احتفال بالمجتمعات المتنوعة التي شكلت دبي، مستوحاة من الأهمية التاريخية للمنطقة بصفتها ساحة للقوارب، ومن دورها في تمكين التبادل التجاري والثقافي. وقد صُمم العمل «حلمت بمدينة هي وطن للجميع» ليكون مساحة خيالية للأحلام الجماعية.

شمولية الإبداع

وقالت مجموعة «نظريات الخيال»: نحن في غاية الحماسة للعمل على تنفيذ رؤيتنا لساحة اللعب، خاصة في منطقة الجداف. نحن نشعر فعلاً بأننا محظوظون لكوننا جزءاً من هذه المدينة التي تجمع سكانها وتقرب بينهم، خاصة بعدما شهدنا نمو المنطقة على مدى السنوات القليلة الماضية. وأضافت المجموعة يسعى مفهومنا إلى خلق مساحة تعزز الشمولية والإبداع لتكون مساحة جذابة وجاذبة لجميع الأعمار، يتفاعل معها كل أطياف المجتمع من مختلف مناحي الحياة. ونحب فكرة أن يشارك الآباء والأمهات أطفالهم أدوات اللعب ذاتها، بدلاً من مراقبتهم عن بعد، وأن يجيد المراهقون اللعب، وأن يستكشف الأطفال ذوو القدرات المختلفة معاني اللعب باستخدام حواسهم الأخرى، وأن يستطيع الكبار البالغون المشاركة في المرح بأساليب مريحة لا تحتاج إلى نشاط عارم.. ببساطة هناك شيء للجميع، هذا المفهوم عزيز على قلوبنا، ولا نطيق صبراً حتى نرى اكتمال جميع عناصره، مخلفاً وراءه الأثر الذي نؤمن بأنه سيتحقق.

دبي ■ الإمارات اليوم

مساحة جديدة

قدم برنامج «تكليفات جداف الفنية: پلاي سكيپ» مساحة جديدة تفتح أبوابها في خريف 2023 لفترة مدتها أربع سنوات، يصممها فنانون في دبي، للتمتع الإبداعي والخيال واللعب، وتناسب جميع الأعمار. ويشكل العمل التكليفي هذا فرصة كبيرة للفنانين والمصممين والمعماريين والجماعات الفنية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقديم اقتراحاتهم وتصميم عمل فني عظيم، مفعم بالحيوية يتفاعل معه الجميع لحديقة جداف ووترفرونت للفنون، فهي أول حديقة فنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنشأتها دبي القابضة بالتعاون مع فن جميل.

• المبادرة تهدف إلى تحويل دبي إلى معرض فني عالمي مفتوح ومتاح للجميع.

• تحويل شوارع دبي وأحيائها وساحاتها وميادينها العامة إلى وجهات سياحية وثقافية.