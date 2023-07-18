كلاب «الدنجو» تواصل مهاجمة البشر في أستراليا

هاجم قطيع من كلاب «الدنجو» الأسترالية امرأة شابة في جزيرة «كجاري» الرملية الأسترالية، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطرة.

وقالت محطة «إيه بي سي» الإذاعية الأسترالية العامة أمس، نقلاً عن خدمات الطوارئ، إن الضحية كانت تركض عندما هاجمها قطيع من أربعة كلاب، ثم سقطت الضحية في البحر. وكلاب «الدنجو» هي كلاب محلية أصبحت ضارية منذ آلاف السنين وتعيش بشكل رئيس في أستراليا. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت هجمات كلاب «الدنجو» على البشر أكثر تكراراً. وفي يونيو الماضي، تعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات للعض، كما عض كلب من فصيلة «الدنجو» سائحاً فرنسياً في أبريل الماضي، وكذلك فتاة تبلغ من العمر ست سنوات. وأشارت وزارة البيئة الأسترالية إلى وقوع 33 هجوماً منذ عام 2018. وكلاب «الدنجو» تحظى بالحماية من الدولة في جزيرة كجاري.