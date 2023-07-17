ابن رونالدو بالزي السعودي يُقبّل رأس جدته على الطريقة العربية ( صورة)

في إطلالة جديدة، ظهر نجل لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو بالزي السعودي مع جدته.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصورة النجم الصغير مع جدته والدة لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وظهر جونيور وهو يرفع جذعه ليقبل رأس جدته على الطريقة العربية متأثراً فيما يبدو بمشاهدة أصدقائه العرب والسعوديين.

كما حظيت الصورة بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقالوا إن جونيور أصبح مندمجا في المجتمع السعودي بشكل كبير.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها جونيور البالغ من العمر 12 عاما، والذي انتقل مع والده وعائلته قبل أشهر للعيش في الرياض، مندمجا مع حياته الجديدة.

فقبل فترة، أطل الصغير يتحدث بالعربية مع أحد أصدقائه، إذ سأله الأخير عن حاله، فرد عليه: "الحمد لله".