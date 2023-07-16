«الحقايق» تدشن منافسات مهرجان هجن الظبي بميدان الذيد

انطلقت أمس منافسات النسخة الرابعة من سباقات مهرجان هجن الظبي للملاك ذوي الأعداد المحدودة والشباب والمضمرين ذوي الخبرة على أرضية ميدان الذيد بتنظيم نادي الشارقة لسباقات الهجن، حيث تضمنت منافسات اليوم الأول للمهرجان أربعة أشواط، تنافست خلالها 150 مطية لهجن أبناء القبائل لمسافة ثلاثة كيلومترات.

وفي الشوط الأول بكار للمواطنين الميحسات وغير الميحسات (حقاقة - لقايا - ايذاع - ثنايا)، تمكنت «هملولة» لسعيد محمد سعيد المري من خطف المركز الأول في زمن قدره 04.37.03 دقائق، تاركة المركز الثاني لـ«سحابة» لجاسم سلطان راشد الطنيجي، واحتلت المركز الثالث «الدرعية» لأحمد سعيد حارب بالعجيد، وجاء «العفريت» لسالم خلفان حمد الحافري في المركز الرابع، وفي المركز الخامس «إنجاز» لسالم سعيد سيف سعيد.

أما في الشوط الثاني بكار للمواطنين إنتاج العزبة (حقاقة - لقايا - ايذاع - ثنايا)، فانتزعت «هملولة» لأحمد سلطان محمد سيف المنصوري المركز الأول بتوقيت قدره 04.32.43 دقائق، بعد منافسة مع «هملولة» المملوكة لمحمد سعيد محمد الكتبي التي احتلت المركز الثاني، وذهب المركز الثالث لـ«ملوح» لأحمد سعيد سالم الرميثي، والمركز الرابع لـ«غارة» لمصبح علي بطي القايدي، والمركز الخامس لـ«الحذرة» لزايد راشد الخاصوني.

وفي الشوط الثالث بكار اللي ما يحسن (حقاقة - لقايا)، خطفت «شرورة» لزايد عبدالمعطي حماد المهري المركز الأول بزمن قدره 04.32.88 دقائق، وحصلت «مرموقة» لحمود سليمان حمد القعنوني على المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث «تغرودة» لعبدالله سالم سهيل المهري، وفي المركز الرابع «مشغلة» لأحمد سعيد سالم سعيد الرميثي، والمركز الخامس «يمرة» لعلي محمد مطر هلال الكيبالي. وفي الشوط الرابع بكار الميحسات (ايذاع - ثنايا)، نجحت «الشاهينية» لسلطان محمد سويلم الكتبي في الحصول على المركز الأول بزمن قدره 04.37.03 دقائق، وحسمت المعركة مع منافستها الرئيسة «راهية» لسيف علي مطر بن حفشة، الحاصلة على المركز الثاني، والتي كانت قريبة من الفوز، ولكن «الشاهينية» خطفت المركز الأول في اللحظات الحاسمة، وحصدت «زاخر» لعلي سلطان محمد الشامسي المركز الثالث، ونالت «لحقة» لعلي محمد مطر الكيبالي المركز الرابع، و«الراعبية» لعجيل مطر الضحاك الشامسي المركز الخامس.

وقال مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، إن مهرجان هجن الظبي في يومه الأول بميدان الذيد لسباقات الهجن شهد منافسات قوية ومثيرة لهجن أبناء القبائل، ويرجع ذلك لسمعة المهرجان الكبيرة، مشيراً إلى أن نادي الشارقة لسباقات الهجن حرص على متابعة كل التفاصيل الخاصة بالمهرجان، وبذل كل الاستعدادات والإجراءات لنجاحه وخروجه بأبهى صورة.

مطر بن هويدن الكتبي:

«المهرجان شهد في يومه الأول منافسات قوية ومثيرة لهجن أبناء القبائل ويرجع ذلك لسمعة المهرجان الكبيرة».