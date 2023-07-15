«مفاجآت صيف دبي».. 25 عاماً من الإنجازات

شهدت «مفاجآت صيف دبي»، خلال مسيرتها التي امتدت إلى ربع قرن، العديد من التطورات عاماً بعد عام، لتقدم في كل دورة من دوراتها تجارب مميزة وفريدة واستثنائية من عروض التسوق والحفلات الموسيقية والأنشطة الترفيهية وعروض المطاعم، إلى جانب الجوائز التي تقدر قيمتها بمئات ملايين الدراهم.

وانطلقت الدورة الأولى من «مفاجآت صيف دبي» عام 1998، بهدف جذب السياح إلى المدينة، وتنشيط الأسواق ومتاجر البيع بالتجزئة، وتعزيز الأعمال خلال فصل الصيف.

وتقدم الدورة الـ26 من هذا الحدث - الذي انطلق 29 يونيو الماضي، ويستمر حتى الثالث من سبتمبر المقبل - الكثير من الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والتسوق على مدار 10 أسابيع.

وقالت سهيلة غباش، المديرة التنفيذية للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - التي عملت على مدار 23 عاماً في تنظيم «مفاجآت صيف دبي» وبدأته كمتطوعة - إنه يتم التخطيط لهذا المهرجان على مدار أشهر عدة قبل انطلاقه، للارتقاء بمستوى الفعاليات والأنشطة المقدمة خلاله، فيما يبدأ العمل للدورة المقبلة بعد ختام فعالياته بأشهر عدة، حيث يبدأ فريق العمل بالتخطيط للدورة التالية.

وذكرت غباش أن النجاح الذي حققه المهرجان عبر رحلة امتدت ربع قرن، جاء نتيجة الازدهار الذي تشهده دبي في شتى المجالات، معربة عن التطلع إلى مواصلة تقديم دورات ناجحة ومتطورة من «مفاجآت صيف دبي» على مدار الـ25 عاماً المقبلة، والمساهمة في دعم نجاح اقتصاد دبي.

وقال محمد فراس عريقات، مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نوفر العديد من فرص التعاون، ونشجع تجار التجزئة على المشاركة في العروض الترويجية المميزة التي ننظمها، ونعمل على طرح أفكار مبتكرة، بالتعاون مع المجموعات والعلامات التجارية.

وعبر عبدالله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات والتحالفات الاستراتيجية بمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الذي يشرف على تنظيم هذا الحدث السنوي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه قطاع التجزئة على مدار الأعوام الماضية مع كل دورة من دورات «مفاجآت صيف دبي». واستذكر الأميري النقاشات التي دارت في عام 1997، لتنظيم الحدث، في ظل تركيز حكومة دبي في ذلك الوقت على ابتكار فعالية تمتد على مدار الصيف، وتوفر الأنشطة الترفيهية وتجارب التسوق لسكان المدينة وزوارها. وأشار إلى أن جميع المؤسسات الحكومية في دبي شاركت في تنظيمه والإشراف على فعالياته المتنوعة على مدار أشهر الصيف في الأعوام الماضية.