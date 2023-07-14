الصين: امرأة تحاول تهريب 5 أفاع أليفة في ملابسها

كشف ضباط الجمارك في الصين امرأة أثناء محاولتها تهريب خمس أفاع حية كانت قد وضعتها في صدريتها، متأملة أن لا يتنبه الموظفون لخدعتها المبتكرة.

ولكن الشكل "الغريب" و"المتحرك" لصدرها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" عزز شبهات ضباط التفتيش في ميناء فوتيان، مما استدعى توقيفها وطلب خلع ملابسها ليكتشفوا الثعابين مقيدة في جوارب داخل صدريتها.

وتم توقيف المرأة وهي تحاول الدخول بقارب إلى شينزين، وهي مدينة رئيسية شبه إقليمية، وأحد الأماكن التي يمكن للناس عبورها إلى هونغ كونغ.

وتم الإعلان عن الاكتشاف من قبل الجمارك الصينية على حسابها الرسمي WeChat الأسبوع الماضي في 8 يوليو.

وتم تحديد جميع الثعابين لاحقًا على أنها ثعابين الذرة، وهي ثعابين غير سامة موطنها الولايات المتحدة، وتحظى بشعبية في السوق عبر الإنترنت ولكن استيرادها غير قانوني إلى البلاد، بسبب خطر حملها لأمراض أو بكتيريا.

ومع ذلك فإن الطلب عليها مرتفع بسبب طبيعتها سهلة الانقياد وألوانها الزاهية النابضة بالحياة، ما يجعلها خيارًا قابلاً للتطبيق كحيوانات أليفة غريبة.

ويشكل جامعو الزواحف 5.8 في المائة من الصينيين من أصحاب الحيوانات الأليفة وفقًا لتقرير Pethadoop لعام 2021 عن تجارة الحيوانات الأليفة في البلاد.

وتنص لوائح الجمارك الصينية أنه يجب الإعلان عن الحيوانات القادمة من الخارج قبل الدخول، والخضوع للحجر الصحي لفترة بعد ذلك.

وتم تسليم الثعابين إلى مسؤولي حديقة الحيوان لحفظها.