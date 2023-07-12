عطل غامض يصيب "تويتر" يتسبب في اختفاء التغريدات

لوحظ اختفاء تغريدات في العديد من الحسابات على منصة "تويتر"، الأربعاء، قبل أن تعود الخدمة للعمل بشكل طبيعي.

وأثناء هذا العطل، بقيت الحسابات كما هي، إلا أنها لا تظهر التغريدات السابقة. ويبدو أن العطل شمل المستخدمين في الولايات المتحدة على الأقل، وقد أثر على مؤسسات كبرى وحتى حساب مالك المنصة، إيلون ماسك، نفسه.

ولم تصدر الشركة توضيحا رسميا حتى كتابة التقرير.

وواجهت منصة "تويتر" سلسلة من الأعطال الفنية في الآونة الأخيرة.

وفي مارس الماضي، تعرض الموقع لعطل أثر على خدمات الشركة في الولايات المتحدة والعالم، قبل أن تعلن الشركة لاحقا أن الأمور عادت الآن إلى طبيعتها.

وواجه مستخدمو "تويتر" في ذلك الوقت مشكلات في الدخول على حسابتهم أو استخدام الروابط على المنصة للوصول مواقع الإنترنت الأخرى، ورأى المستخدمون "رسالة خطأ غامضة" تفيد بأنهم لا يستطيعون إتمام الأوامر.