"مفاجآت صيف دبي" .. فعاليات عائلية وعروض ترفيهية وأجواء من المرح

تقدم النسخة السادسة والعشرون من مهرجان "مفاجآت صيف دبي" - التي تستمر حتى 2 سبتمبر المقبل - أنشطة وفعاليات ترفيهية وعائلية وعروضا ترفيهية وجوائز إضافة إلى عرض "للأطفال مجاناً" يتيح لهم دخول العديد من الفنادق والوجهات السياحية بالمجان.

ومن التجارب السينمائية الفريدة خلال فعالية "موفي ماجيك" في صالات "سينما ريل" المختارة إلى العروض الترفيهية في "دبي فيستيفال سيتي مول"و"نخيل مول" و"ميركاتو" سيعيش الأطفال والعائلات أوقاتاً خاصة مليئة بالفرح احتفالاً بموسم الصيف مع العديد من الأنشطة الترفيهية المخصصة طوال أيام المهرجان.

وتضم حملة "للأطفال مجاناً" هذا العام عروضاً استثنائية خلال الصيف فيها أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً وتتيح إقامات مجانية للأطفال فضلاً عن العروض الخاصة حتى 31 أغسطس المقبل.

وتقدم العديد من الفنادق عروضاً وتخفيضات على الإقامة للسياح والمقيمين الراغبين بتحقيق أقصى استفادة من عروض أشهر الصيف في المدينة.

ومع وجود الكثير من الوجهات السياحية المناسبة للصيف أكثر من أي وقت مضى فإن الموسم الصيفي 2023 يعد الوقت المثالي لاغتنام فرصة الحصول على إقامة بأسعار مخفضة وصفقات في بعض من أبرز أماكن الترفيه بما فيها "حديقة ليجولاند المائية" و"موشنجيت دبي" و"منتزه ليجولاند" الترفيهي في "دبي باركس آند ريزورتس".



وتقام خلال مهرجان "مفاجآت صيف دبي" العديد من العروض الترفيهية الحية الممتعة والمسابقات ذات الطابع السينمائي والأفلام الكلاسيكية وغيرها من الفعاليات الممتعة.

ويقدم "عالم مدهش"- الذي تستمر فعالياته حتى 27 أغسطس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي - العديد من الفعاليات والأنشطة التعليمية والعروض الترفيهية التي تدخل السعادة والمرح على زواره من العائلات والأطفال.



ويلتقي "مدهش" و"دانة" - شخصيتا دبي الشهيرتان- جمهورهما لينثرا أجواء المرح والتعلم بين العائلات والأطفال خلال الأسابيع المقبلة حيث يقومان بزيارات إلى مراكز التسوق في جميع أنحاء المدينة طوال أيام المهرجان.

ويعد "متحف المستقبل" في الحي المالي بدبي من أهم الوجهات الصيفية لزوار دبي لمشاهدة المعارض الكبيرة المليئة بالإبتكارات والأفكار المستقبلية والتي ستلهم الصغار للعمل في مجال العلوم أو الفضاء.

ويعتبر مسرح الفن الرقمي ومعرض "إنفينيتي دي لوميير" و"آية" - الوجهة الترفيهية المميزة في "وافي سيتي مول" - من الوجهات العائلية الإستثنائية الأخرى التي يجب عدم تفويت زيارتها خلال هذا الصيف.

وتقام فعالية "مفاجآت صيف دبي" بدعم الراعي الرسمي بنك رأس الخيمة الوطني "ماستركارد" إضافة إلى العديد من الشركاء الاستراتيجيين بما فيها مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا" والسيف ومجموعة الزرعوني "ميركاتو مول" ومجموعة عبد الواحد الرستماني وبلووترز وسيتي ووك وطيران الإمارات وشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" واتصالات وماجد الفطيم "الإمارات مول وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة" ومراكز النخيل للتسوق "ابن بطوطة مول والنخيل مول ودراغون مارت 2 وبالم ويست بيتش وذا فيو" وذا بيتش وذا أوتليت فيليدج.