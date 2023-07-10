خصم ماسك ومتعقب طائرته ينضم إلى «ثريدز»

انضم جاك سويني، الذي ابتكر حساباً يتتبع طائرة الملياردير الأميركي إيلون ماسك الخاصة، إلى منصّة «ثريدز»، التي يمتلكها مارك زوكربيرغ، وذلك بعد تعليق حسابه على «تويتر» العام الماضي. وقال سويني في أول منشور له على منصّة «ثريدز» المنافسة لـ«تويتر»: «إيلونجيت وصل إلى ثريدز!». ووصل عدد متابعي حساب سويني على «ثريدز» إلى أكثر من 21 ألفاً حتى صباح أمس. ويتتبع حساب إيلونجيت تحركات طائرة إيلون ماسك الخاصة باستخدام البيانات المتاحة في المجال العام. وعلقت شركة «تويتر» حساب إيلونجيت في ديسمبر، وهدد الملياردير باتخاذ إجراءات قانونية بحق مشغل الحساب، بعد أن قال إن «مطارداً مجنوناً» تتبع ابنه عن طريق الخطأ. وانضم ملايين المستخدمين لمنصّة «ثريدز» المملوكة لشركة «ميتا» في غضون ساعات من إنشائها.