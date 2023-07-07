الآلاف يحتفلون بـ 9 أيام أمام الثيران في إسبانيا

احتشد عشرات الآلاف بساحة بلدية مدينة بامبلونا شمالي إسبانيا، أمس، للاحتفال بإطلاق الألعاب النارية «تشوبينازو»، إيذاناً ببدء مهرجان سان فيرمين للركض أمام الثيران.

ارتدى الجميع تقريباً، بمن فيهم العديد من السياح، الزي التقليدي الذي يتألف من سراويل وقمصان بيض، مع وشاح أحمر للرقبة، وهم يغنون ويهتفون.

أبرز سمات المهرجان الذي يستمر تسعة أيام هي سباقات الثيران في الصباح الباكر، التي تبدأ اليوم بانطلاق ستة ثيران من حظيرتها على طول طريق متعرج مرصوف بالحصى إلى حلبة مصارعة الثيران في المدينة، بينما يحاول المشاركون الركض، وتفادي الإصابة بقرون الثيران، أو السقوط تحت أرجلها.