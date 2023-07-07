«ثريدز» يوجه ضربة لـ «تويتر»

في وقت تتعثر فيه منصة «تويتر» بالفعل، وجه مارك زكربيرج ضربة أخرى إلى إيلون ماسك، احتدمت بها المنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا، إذ أطلق خدمة «ثريدز » المصاحبة لـ«إنستغرام »، والتي طال انتظارها، وتتحدى «تويتر».

وكتب زكربيرج، أمس، في أول منشور له على التطبيق مصحوب برمز تعبيري للنار «فلنفعل ذلك. مرحباً بكم في (ثريدز )». وقال إن التطبيق سجل خمسة ملايين اشتراك في أول أربع ساعات. يشبه التطبيق «تويتر » إلى حد بعيد، ويتيح وضع منشورات يمكن للمستخدمين الإعجاب بها، وإعادة نشرها، والرد عليها، ولكنه لا يتضمن أي إمكانات لإرسال رسائل مباشرة. ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف، وأن يشمل روابط وصوراً ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.