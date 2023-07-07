مكتبة محمد بن راشد تطلق فعاليات صيفية مميزة

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر يوليو الجاري، وبالتزامن مع الإجازة الصيفية، سلسلة مميزة وثرية من الفعاليات وورش العمل التعليمية والترفيهية المبتكرة للشباب والأطفال والعائلات.

وتبدأ المكتبة فعاليات شهر يوليو، بتنظيم ورشة «تبسيط العلوم.. النظام الشمسي» التعليمية المبتكرة، بالتنسيق مع مراكز مختصة في هذا المجال، والتي ستعرّف المشاركين على النظام الشمسي بأسلوب تفاعلي مميز يتضمن معلومات عن الفضاء، والليل والنهار، وكوكب الأرض.

وخلال الشهر الجاري، ستنطلق أولى ورش عمل برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، الذي يستهدف فئة الأطفال واليافعين من عمر ستة إلى 17 عاماً، حيث سيتم تنظيم سلسلة من ورش العمل بشكل دوري، على مدار يومين متتاليين من كل أسبوع. ويستمر البرنامج خلال فترة إجازة الصيف، ويشمل مجموعة من الدروس النظرية والعملية والاختبارات والمحادثات العائلية والأنشطة المتنوعة.

وتواصل المكتبة فعالياتها بتنظيم ورشة عمل على مدار يومين، بعنوان «الرسم بالكلمات» لتعليم فنون الخط العربي والتعريف بأساسياته وأشكاله، والتي سيرافقها معرض لأهم مجموعة من الأدوات المستخدمة في الخط من مختلف أنحاء العالم؛ حيث سيقدمها الخطاط علي الحمادي، بالتنسيق مع متحف الشارقة للخط.

وتُعقد جلسة خاصة بعنوان «قهوة وكتاب.. سوشي بنكهة الزعفران» بالتعاون مع نوادي القراءة، والتي تتضمن نقاشاً حول أحد أشهر كتب أدب الرحلات للكاتب الإماراتي الدكتور فواز بن ضيف الله.

كما ستقدم المكتبة ورشة عمل «ورقة ومقص.. فن التشكيل»، مع مدربين محترفين، والتي تهدف إلى تحفيز اليافعين على التفكير الإبداعي والمشاركة في الصناعات الفنية، من خلال إكسابهم مهارات فن تشكيل القوالب والرسم والتلوين.

وستنظم بالتعاون مع نوادي القراءة، وتزامناً مع ذكرى ميلاد الكاتبة إليزابيث جيلبرت، فعالية قهوة وكتاب، لمناقشة كتاب «طعام، صلاة، حب» أحد أشهر كتب أدب الرحلات وأكثرها مبيعاً على مدار عقد من الزمن، إضافة إلى ورشة حول التصوير الضوئي «لقطة» بالتعاون مع المصورة المحترفة هند الرئيسي، التي سيتلقى المشاركون فيها تدريباً مكثفاً لتعلم فن التصوير الضوئي من خلال التركيز على فن البورتريه، إضافة إلى تشجيعهم وتحفيزهم من خلال عرض صورهم بالوسائط المتعددة في مكتبة محمد بن راشد، وورشة عمل بعنوان «وصفة وكتاب.. عمل وجبات خفيفة وعصائر»، لتدريب المشاركين على صناعة العصائر والوجبات الخفيفة. وسيرافق الورشة معرض متخصص لكتب الطهي المتوافرة في المكتبة.

إضافة إلى تنظيم فعالية «مواهب الصغار لعزف البيانو»، والتي تهدف إلى استقطاب مجموعة من الأطفال الموهوبين في عزف البيانو للعزف بين أروقتها خلال الفترة المسائية.

ومن العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، تعقد مكتبة محمد بن راشد ورشة «الدخول إلى عالم الميتافيرس»، بالتعاون مع شركة متخصصة في تطوير خدمات وتقنيات الميتافيرس، والتي تستقطب الهواة والمهتمين بهذا العالم وتطبيقاته المختلفة.