«تويتر» يضاعف القيود و«ميتا» تنافس بتطبيق جديد

أثار الملياردير إيلون ماسك انزعاج عدد كبير من مستخدمي «تويتر» والمعلنين فيها ومطوّريها، بعدما أعلن أنّ المنصة ستحدّ عدد التغريدات التي يمكن لأصحاب الحسابات مشاهدتها، في قرار يناقض المسار المتّبع من الشركات المنافسة التي تحاول استغلال الوضع لمصلحتها.

وأعلنت شبكة «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيس بوك»، المملوكة لمارك زوكربيرغ، أمس، فتح باب الطلبات المسبقة في الولايات المتحدة لتحميل تطبيق «ثريدز» الجديد، الذي يُنظر إليه على أنه منافس مباشر لـ«تويتر».

وقد أثارت «تويتر» مجدداً ردود فعل قوية الأسبوع الماضي، من خلال إعلانها فرض قيود على عدد التغريدات المسموح بقراءتها عبر حصرها بـ10 آلاف يومياً لأصحاب الحسابات الموثقة، وألف تغريدة لسائر الحسابات، و500 تغريدة يومياً لأصحاب الحسابات الجديدة.