أصالة: «أحب البر والمزيون»

في واحدة من أجمل حفلات عيد الأضحى مكتملة العدد نفدت تذاكرها بالكامل، أمتعت المطربة أصالة نصري - في الحفل الذي أقيم بمدينة العين برعاية «دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي» وتنظيم «مومنتس إيفنتس» - جمهورها ومحبيها الذين ملأوا مسرح «مركز العين للمؤتمرات»، ورافقتها في الحفل فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

ويعد حفل أصالة ثاني أيام عيد الأضحى هو الأول لها في العين، حيث تغزلت بجمال المدينة وطيبة أهلها، فأطربتهم وأسعدتهم في سهرة من العمر، شاركها التفاعل فيها الجمهور مرددين معها ما قدّمته واشتهرت به من أعمال جمعت بين أغانيها الخليجية والشامية والمصرية.

وبدأت أصالة الحفل بأغنيتها «شكراً»، ثم غنت «اشتقت ليك، والصورة، وعقوبة، ويا مثبت، روح وروح، واسمع صدى صوتك، وما عرفتك، وشبيه روحي، وبنت أكابر، وكفوكيم، وغلبان، وذاك الغبي، وحنين»، وبناء على رغبة الحضور قدمت بصوتها أغنية النجم الإماراتي ميحد حمد «أحب البر والمزيون».

وكشفت أصالة في تصريحات للصحفيين أن جدول حفلاتها لهذا الصيف بدأ من الإمارات وتحديداً العين، وتستعد بعدها لمشروعين مع «مومنتس إيفنتس» الأول حفل في الـ7 من يوليو الجاري في مدينة كازابلانكا في المغرب، والثاني في الـ14 من يوليو في إسطنبول بتركيا، كما أعلنت أنها انتهت من تسجيل ألبومين أحدهما خليجي والثاني باللهجة المصرية سيصدران قريباً. وأعلنت أيضاً أنها انتهت من تسجيل «دويتو» مع الفنان ماجد المهندس، من كلمات زوجها الشاعر فائق حسن، وسيتم تصويره خلال أيام.