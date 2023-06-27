حادثة مفجعة.. كلب يقضم اصابع رضيعة في غفلة من الام

فقدت طفلة رضيعة خمسة أصابع في هجوم عنيف لكلب لايزال جروا اقتنته العائلة منذ فترة قصيرة، وذلك بعد لحظات غياب والدتها الغرفة للاستحمام.

وبعد الحادثة المفجعة ألقت الشرطة القبض على الأم كلوي ويسنيوسكي ( 21 عامًا) ، بعد التحقيق في الهجوم وتم توجيه الاتهام إليها منذ ذلك الحين.

ونقلت محطة NBC 2 عن الشرطة أن ويسنيوسكي تركت طفلتها في سرير أطفال في نفس الغرفة التي احتفظت فيها بالكلب البالغ من العمر ثلاثة أشهر وهو من فصيلة بيتبول الشرسة.

وبعد لحظات من مغادرة المرأة لأخذ حمام سريع سمعت صراخ طفلتها، فاندفعت لغرفة النوم لتجد كلبها، الذي أحضرته إلى المنزل قبل 24 ساعة ، "يمضغ" يد رضيعها.

وادعت الأم أنها تمكنت من تخليص يد طفلتها من فم الحيوان، وأنها لفت جروحها بقطعة قماش قبل الاتصال بالطوارئ.

وتم بعد ذلك نقل الطفلة إلى مستشفى تامبا العام، حيث بتر الأطباء ثلاثة أصابع من يدها اليسرى وبتر جزئيًا إصبعين آخرين من يدها اليمنى.

وإثرها تم نقل الكلب لرابطة رعاية الحيوان، فيما خضعت الأم لفحوصات عامة تبين من خلالها وجود أثر لمخدر الماريغوانا في بولها.

وبعد التحقيق، وجد مكتب شرطة مقاطعة شارلوت سببًا محتملاً لاتهام المرأة بالإهمال مما تسبب في "تشويه دائم" لابنتها، وفرض عليها كفالة بقيمة 7500 دولار.

ودعا بريان جونز، مدير قسم مقاطعة شارلوت للاهتمام بالحيوانات أنه "إذا كنت ستحضر كلبًا من أصل مجهول فلا تتركه بدون إشراف".

وقال جونز بما أنه لا توجد قوانين في فلوريدا تتطلب قتل كلب عدواني حتى بعد عض شخص ما، فقد تم إعادة توطينه لدى أسرة أخرى بعدما رفضت أسرة الطفلة استقباله مجددا.