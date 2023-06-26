مصرع شابة مصرية بطريقة مروعة تحولت فيها إلى أشلاء صغيرة

شهدت منطقة الطالبية في الجيزة بمصر اليوم حادثًا مأساويًا انتهى بأشلاء فتاة عشرينية على الأرض.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط من علو بشارع زهني منطقة الطالبية.



وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالتنسيق مع الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة.

وقد بينت التحريات الأجهزة الأمنية سقوط فتاة تبلغ من العمر 22 سنة من الطابق الـ12 -في ظروف غامضة- ما أسفر عن تحولها إلى أشلاء ما بين الأرض وسقف محل أسفل برج سكني محل سكنها.

وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمكان الحادث ويجري رجال النيابة العامة معاينة دقيقة لمسرح الواقعة وسماع أقوال الجيران والأسرة للوقوف على ملابسات الحادث تمهيدًا لنقل الأشلاء إلى مستشفى الهرم.