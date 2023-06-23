طفل في الثانية يقتل والدته الحامل بالرصاص

أفادت الشرطة المحلية في ولاية أوهايو الأميركية أن طفلاً يبلغ عامين قتل عن طريق الخطأ، والدته الحامل في شهرها الثامن، بعدما أطلق النار عليها في ظهرها بمسدس محشو وغير مخزّن في مكان آمن.

وطلبت لورا إيلغ (31 عاماً)، المساعدة بعد ظهر الـ16 من يونيو، قائلة إنها أصيبت في منزلها في نورووك برصاصة أطلقها ابنها، وفق ما قال مفوض الشرطة ديفيد سميث لوسائل إعلام محلية. ولفت سميث لقناة «نيوز 5 كليفلاند» التابعة لشبكة «إيه بي سي» الأميركية، إلى أن الضحية «أوضحت قبل وفاتها عند اتصالها بالطوارئ أنها في الأسبوع الثالث والثلاثين من الحمل، وأن طفلها البالغ عامين أطلق عليها النار بطريق الخطأ في ظهرها بمسدس».

وقال قائد الشرطة: «على الرغم من التدخل السريع، توفيت الشابة في المستشفى من دون التمكن من إنقاذ الطفل الذي كان في أحشائها».