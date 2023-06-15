صاحب «كل الخيول الجميلة».. يطوي آخر صفحاته

غيّب الموت الكاتب الأميركي الكبير كورماك مكارثي (89 عاماً) الذي عرف النجاح متأخراً بفضل روايات شهيرة، منها «كل الخيول الجميلة» و«الطريق»، كما أعلنت الدار الناشرة لمؤلفاته.

وأفادت دار «بنغوين راندوم هاوس» في بيان، بأن مكارثي الذي عُرف بكتاباته التاريخية عن منطقة جبال الأبالاش الأميركي و«الغرب المتوحش» القاسي، توفي لأسباب طبيعية في منزله بمدينة سانتا في بولاية نيو مكسيكو.

وكان تشارلز مكارثي المولود في الـ20 من يوليو 1933 في بروفيدنس بولاية رود آيلاند (شمال شرق الولايات المتحدة) «أحد أكثر الكتاب شهرة وتأثيراً في العالم»، كما وصفته الدار. وفاز صاحب الـ12 رواية بعدد من الجوائز المرموقة في الولايات المتحدة، منها جائزة بوليتزر عام 2006 عن كتابه «الطريق» الذي يروي رحلة أب وابنه في بلد دمرته كارثة مجهولة السبب، إلا أن الراحل لم يفز بجائزة نوبل للآداب.

ونقل البيان عن المدير العام لدار «بنغوين راندوم هاوس»، نيهار مالافيا، قوله، إن «كورماك مكارثي غيّر مسار الأدب».

ومع أن الروائي لم يعرف النجاح إلا في مرحلة متأخرة من حياته، تعلّق ملايين القراء في أنحاء العالم بشخصيات رواياته، والمشاعر الصادقة التي وضعها في كل صفحة من روايات رائعة ستبقى إلى الأبد، لأجيال مقبلة.

وكان عملاق الأدب ستيفن كينغ أول المعلقين على رحيله، إذ اعتبر عبر «تويتر» أنه «لربما أعظم روائي أميركي في عصره».