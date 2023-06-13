طفل يقتل آخر طعناً في الأردن.. والقاتل والقتيل في العاشرة من العمر

لقي طفل أردني في العاشرة من عمره حتفه على يد طفل آخر في نفس العمر.

وكان الطفل قد نقل الى المستشفى في منطقة الأمير فيصل بالرصيفة في محافظة الزرقاء وهو في حالة خطرة، ثم سرعان ما فارق الحياة.

وفي التفاصيل وحسب مصادر أمنية أن الضحية قد تعرض لطعنات حادة في صدره من قبل طفل آخر، لأسباب لم تتضح بعد، وهو ما أثار غضب واستهجان الأردنيين الذين لم يعتادوا مثل هذه الجرائم خصوصا بين الأطفال.

وكانت الأجهزة الأمنية قد طاردت القاتل الذي لاذ بالفرار وألقت القبض عليه في وقت لاحق.

ويذكر أن معدلات العنف والجريمة قد ارتفعت بشكل واضح في السنوات الأخيرة إثر تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتنامي نسب الفقر والبطالة وانتشار المخدرات.