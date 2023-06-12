رغم الصورة الرومانسية عن "الحياة في باريس".. فأران لكل شخص في العاصمة الفرنسية !

خلافاً للصورة التي في أذهان الناس عن نظافة باريس والحياة في باريس، شكلت بلدية العاصمة الفرنسية مؤخراً مجموعة عمل تخطط لـ "التعايش" مع الجرذان ومع انتشارها الرهيب في المدينة، وتهدف لوضع تدابير فعالة كي لا تصبح حياة الباريسيين "لا تطاق".

وذكرت قناة CNEWS، نقلا عن نائبة رئيس بلدية باريس للشؤون الصحية آن سويري، أن هذه المجموعة مكلّفة بوضع "خطّة طموحة لمكافحة انتشار الجرذان"، وذلك عبر استجرار آلاف حاويات القمامة الجديدة ليتم تركيب مصائد سامة فيها "عند الضرورة".

بالإضافة لذلك، ستقترح المجموعة أيضا إجراءات للتعامل مع سكان المدينة الذين يتركون نفاياتهم وراءهم. وبحسب موقع deratisateur.com يعيش حاليا حوالي 5 ملايين من القوارض في العاصمة باريس، أي حوالي اثنين من الفئران لكل مواطن باريسي.

ولفتت سويري إلى أن هذه القوارض "لا ترتقي إلى أن تكون مشكلة صحية عامة" على الرغم من أنها حاملة لبعض الأمراض، وشدّدت على أنّ المرض يشكّل خطرا رئيسيا على جامعي القمامة الذين يمكن تطعيمهم باللقاحات المضادة.

يشار إلى أن المنظمات غير الحكومية المعنية بالدفاع عن الحيوان، رحّبت بالنتائج التي توصل إليها مكتب عمدة باريس، والتي دافعت في السابق عن الأساليب "غير المميتة" التي يتم اتباعها من أجل السيطرة على القوارض في المدينة.