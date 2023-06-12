لشبونة في البرتغال الوجهة الأمثل للسياح والمستثمرين

تقع البرتغال في جنوب غرب أوروبا وتحديداً في شبه الجزيرة الأيبيرية. وتقول بعض الروايات العربية القديمة إن «تسمية هذه الدولة تعود إلى كلمة البرتقال»، إذ إن العرب لاحظوا وفرة أشجار البرتقال في المنطقة عندما استوطنوا فيها وقاموا بتسميتها «أرض البرتقال». وهي حتماً بلاد استقر فيها الكثير من الشعوب والحضارات، منها: الفينيقية والقرطاجية والرومانية والعثمانية، ولذلك ستجد في أرجاء الدولة العديد من المعالم المذهلة من مختلف تلك الحضارات.

تتميز السياحة فى البرتغال بوجود عدد هائل من المدن السياحية المميزة والفنادق التى تناسب كل الميزانيات، فضلاً عن موقعها الجغرافى المتميز، بحيث تقع فى الجزء الجنوبى من القارة الأوروبية، وقد تشترك حدود الدولة مع أسبانيا وحدودها المائية مع المحيط الأطلسى، كما تمتلك العديد من الجبال الخضراء والجبال الصخرية التي لامثيل لها، فضلاً عن العدد الهائل من المناظر الطبيعية الخلابة والشلالات اللافتة لانظار السياح. جدير بالذكر، أنه يمكن السفر إليها عن طريق الجو أو السيارة، كما تتوافر وسائل متعددة ورخيصة للتنقل داخل البرتغال كالقطارات والباصات والسيارات والقوارب.

■ ومن أهم المعالم السياحية في البرتغال:

العاصمة

عاصمة البرتغال التي تتمتع بتراث تاريخي رائع، فهي تعج بالمتاحف مثل متحف الأحياء البحرية ومتحف كالوست كولبنكيان ومتحف الخزف الوطني.

ولاتزال العاصمة البرتغالية لشبونة وجهة مفضلة للسياح، في بلد يبذل كل ما بوسعه لجذب كل المستثمرين. ومن خلال إيجاراتها الميسرة، وشوارعها الخلابة، شهدت العاصمة البرتغالية لشبونة، وصول المسافرين الشبان بأعداد كبيرة خلال السنوات الأخيرة، للتمتع بإقامات طويلة بفضل تأشيرات «الرحالة الرقمية» التي تمنحها، وتشتهر لشبونة بشغف السكان المحليين بتبني هويتهم البرتغالية، من خلال عرض أفضل مأكولاتهم وثقافتهم التقليدية، من معجنات باستيل دي ناتا اللذيذة في منطقة بيليم، إلى ألحان موسيقى فادو الحزينة في حي ألفاما.

وعلى صعيد آخر، تحتضن المدينة العديد من المصانع للعلامات التجارية العالمية، كما تنظم كبرى المؤتمرات والمعارض الدولية، التي تجذب الشركات والأسماء المعروفة ذات الصيت العالمي من مختلف القطاعات والصناعات. وتُعتبر GROHE شركة رائدة عالمياً في مجال تزويد التجهيزات الصحية، وهي علامة تجارية عالمية متخصصة في توفير منتجات مياه مبتكرة. لطالما التزمت GROHE طوال عقود خلت بقيم علامتها التجارية، التي تتمحور حول التكنولوجيا والجودة والتصميم والاستدامة، ما يثبت التزامها بتقديم تجارب استثنائية، وتوفير «متعة المياه الخالصة» تماشياً مع شعارها Pure Freude an Wasser.

كما يمكن الاستمتاع بتجربة التسوّق في المدينة في منطقة Chiado، والاستمتاع هناك بزيارة صالات السينما والمسارح والمقاهي والمطاعم.

كما يمكن زيارة حي بيليم التاريخي، الذي يضم معالم أثرية عدة، مثل دير جيرونيموس وبرج بيليم، أو زيارة قلعة سان جورج ومنطقة ألفاما التي تضم العديد من المطاعم والمقاهي والحياة الليلية والحفلات الموسيقية.

بورتو

تقع مدينة بورتو شمال البرتغال، وهي من أكثر مدن البرتغال كثافة سكانية، وتضم العديد من المعالم التاريخية والثقافية، مثل المتاحف والعمارة والمسارح ومهرجانات فنية وثقافية طوال العام.

ويمكن في بورتو الاستمتاع بزيارة جسر Ponte Dom Luis، الذي يعد تحفة معمارية يستقطب السائحين، أو الاستمتاع برحلة في القوارب في نهر دورو وزيارة القصور والكاتدرائيات التاريخية.

• تقول الروايات القديمة إن العرب لاحظوا وفرة أشجار البرتقال في المنطقة عندما استوطنوا فيها وقاموا بتسميتها «أرض البرتقال».

مصنع «بريغاريا»

بفضل أنشطتها المرتبطة بالهندسة والابتكار والتصميم المتجذرة في ألمانيا، تحمل منتجات GROHE شارة الجودة «صنع في ألمانيا»، ما يعزّز في نهاية المطاف ثقة عملائها بعلامتها التجارية. وتستخدم كل مصانع شبكة GROHE هندسة إنتاجية عالية الدقة تضمن تماشيها مع معايير GROHE العالية باستمرار. وبهذه الطريقة، تضمن GROHE أن ترقى منتجاتها لتلبية متطلبات المستخدم الدقيقة، التي لا تقبل أي مساومة من حيث الحِرفية ووظيفة المنتج. فخلال السنوات الـ10 الماضية وحدها، كانت الجوائز التي حصدتها GROHE في مجال التصميم والابتكار، والتي فاق عددها 240 جائزة، خير دليل على نجاحها، إلى جانب تصنيفها ضمن المراكز الثلاثة على قائمة «الشركات الكبرى الأكثر استدامة في ألمانيا لعام 2015». ويتم استخدام منتجات GROHE في العديد من المشروعات الكبرى حول العالم، في دليل قاطع على أن المهندسين والمصممين والمطورين يفضلون هذه العلامة التجارية.

وتعتبر علامة «غروهي» GROHE إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للحمامات وتجهيزات المطابخ، وخلال رحلة خاصة لكوكبة من كبار الإعلاميين والصحافيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتفقد مصنع «غروهي» GROHE، والاطلاع على أحدث التقنيات التي تنبناها العلامة في تصنيع منتجاتها، التي تتناسب مع أذواق الجميع،»« وتضفي قيمة مضافة إلى رفاهية ورغد الحياة، تمت زيارة مصنع «بريغاريا» في البرتغال، الذي يعتبر من أكبر مصانع «غروهي » GROHE والذي يحتضن أكثر من 900 موظف، وتم افتتاحه في عام 1998، ويصنع 2.3 مليون صنبور للمطابخ، و1.5 مليون منظم حرارة، و2.5 مليون من خراطيش المنظمات الحرارية سنوياً، ما يعكس رؤية العلامة عالمياً التي تؤكد أهمية الاستدامة وترشيد الطاقة بما يخدم البشرية ككل.