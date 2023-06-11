«جمال لا نهاية له» في دبي.. شلالات من الألوان تنساب بالخط الكوفي

من جماليات الخط الكوفي وانحناءات الحروف العربية، تصوغ الفنانة ساناز البرزي أعمالها الفنية، وتطرح حكاية هذا الخط في اللازمان واللامكان من خلال معرضها الذي افتتح أخيراً في «أوربنيست غاليري» في بوكس بارك بدبي تحت عنوان «جمال لا نهاية له».

تنساب الحروف في لوحات الخطاطة المبدعة كما لو أنها شلالات من الألوان تمتزج مع الذهبي، فتصوغ حركة الكواكب والشمس، وترسم أشكال البدايات للحياة والحب بأسلوب معاصر.

تحمل أعمال الفنانة في المعرض الذي يستمر حتى 21 يونيو الجاري إلى عالم محفوف بالبدايات، فهي ترسم عبر الحروف «الولادة» و«بداية الحياة» و«ولادة الشمس» و«القمر». وتستخدم الخط الكوفي وتصوغه وفق أشكال هندسية مرتبطة بالعمارة والتصميم الداخلي، وهذا يتجلى في النص المكتوب بأسلوب تركيبي في اللوحة.

مزيج كلاسيكي معاصر

وقالت الفنانة ساناز البرزي لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أن هذا المعرض الفردي الأول لي في دبي، فقد سبق أن قدمت مجموعة من ورش العمل وشاركت في معارض جماعية، علاوة على مشاركتي في معرض إكسبو 2020 دبي».

وأضافت: «تنتمي أعمالي إلى مجموعة كبيرة من اللوحات المخطوطة بالكوفي، والتي استغرقت مني خمس سنوات، وتجمع بين الشكل الكلاسيكي وكذلك المعاصر، وتشتمل على أنواع من هذا الخط العريق، منها الكوفي المشرقي، والكوفي القيرواني، والكوفي المصحفي».

وأشارت إلى أنه من الأعمال المعروضة سور القرآن التي تعود إلى مشروع الخط الجميل للجزء الأول من القرآن (مصحف إسطنبول) بالخط الكوفي الأولي، والكوفي المشرقي، والذي نفذ بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ولفتت إلى أنها تقدم في هذا المعرض نسخاً من العمل الأساسي للجزء الذي قدمته خلال هذا المشروع، إذ تعين على كل فنان من الـ80 الذين شاركوا في المشروع كتابة بعض سور القرآن الكريم، وسيعرض المصحف كاملاً في أحد المتاحف في إسطنبول، موضحة أن المشروع استغرق ما يقارب سبع سنوات، وقسم إلى تسعة أقسام، ويعرض كل قسم نوعاً من الخطوط على مر التاريخ.

رموز كونية

وتجسد ساناز البرزي المعاني التي تريد أن تثقل بها اللوحة من خلال التراكيب والألوان، فتخرج من أعمالها الدوائر والمربعات، فنجدها تجسد الكواكب تارة، وتعبر عن حالة الطواف حول الكعبة تارة أخرى.

وتقدم الخط الكوفي بأنماط معاصرة ومبتكرة، فتبدو النصوص كأنها في حركة دوران تتدفق من العالم الخفي إلى هذا العالم، فالشمس تشع كأنها تملأ الأرض نوراً، والقمر ينثر ضوءه من خلال الكانفاس وفق تراكيب تعتمد على التكرار.

وتحمل لوحات الخطاطة الإيرانية الكثير من الرموز الكونية، إذ تميل إلى تجسيد الكواكب ومفاهيم الحياة، وتنساب الحروف في حركات دائرية كأنها في حالة دوران، فهي ترسم بداية الحياة والولادة وبداية الحب والطيور.

وتجمع اللوحات التي تحتفي بالخط الكوفي بين النمطين الشرقي والغربي في حركات التكرار التي تبنى من خلالها اللوحة، ما يبرز تأثر المبدعة بأشكال الفن الحداثي، فهي تنتقل من الثبات إلى التصوير عبر الحركات المتسارعة للحروف.

ورأت ساناز أن دراستها للغرافيك جعلتها ترسم الحروف بطريقة مختلفة، إذ اكتسبت اللوحات التي تقدمها الكثير من هذا الفن.

ونوهت إلى أنها تسعى إلى إبراز الجانب الأنثوي في ما تقدمه، إذ تركز على العمارة الإسلامية في الأعمال المطروحة، لذا توجد رموز تعبر عن الفن الإسلامي، من أبرزها الكعبة المشرفة في العمل الذي يحمل عنوان «طواف».

أما النصوص التي تختارها في اللوحات فذكرت أنها تعمل على اختيارها تبعاً للموضوع الذي تعبر عنه، فالنصوص مخلصة لحالة العمل والألوان تتبعها أيضاً.

سيرة

تحضّر ساناز البرزي التي درست الفن للدكتوراه في قسم تاريخ الفن الإسلامي في جامعة إسطنبول. وأنهت العديد من الدورات الفنية تحت إشراف أساتذة مشاهير، منها دورات في خط الثلث، وتاريخ الفن العثماني، وتاريخ فن الخط الإسلامي، وتصاميم الحروف، وغيرها.

كما شاركت في العديد من المعارض، منها الجماعية والفردية، وشاركت في مهرجانات دولية متخصصة في الخط الكوفي.

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الجاري موعد اختتام المعرض الذي يستضيفه أوربنيست غاليري في دبي.

ساناز البرزي:

«هذا معرضي الفردي الأول في دبي، لكنني شاركت في معارض جماعية، علاوة على (إكسبو 2020)».

«أعمالي تنتمي إلى مجموعة كبيرة من اللوحات المخطوطة بالكوفي، والتي استغرقت مني خمس سنوات».