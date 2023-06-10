عبدالعزيز المهيري: لدي الوقت لتنضج تجربتي على مهل

جملة من المفاجآت يستعد لها المطرب الإماراتي الشاب عبدالعزيز المهيري لتقديمها للجمهور تزامناً مع بداية الموسم الصيفي، ليكرس بها خطاً فنياً مغايراً من ناحية اللون والنمط الموسيقي الذي عرفه به جمهوره إلى حد اليوم، ويؤكد عودته إلى اللون الإماراتي الأصيل بعد نحو ستة أعوام من انطلاقته أول مرة، وتقديمه عدداً من الأغاني التي نجحت في اجتذاب إعجاب واستحسان فئات متنوعة من الجمهور.

المهيري، الذي ينشغل اليوم بوضع اللمسات الأخيرة لجديده الفني، كشف عن الأغنية الأولى التي سيتم إطلاقها مع بداية الموسم الصيفي 2023، وتحمل عنوان «قلبي نجف» من كلمات الشاعر الإماراتي سعيد الوالي المزروعي وألحان الفنان الإماراتي محمد الشحي، فيما أوكلت عملية توزيع الأغنية الجديدة لخليفة ساوند، معرباً عن تفاؤله الكبير بهذا المشروع الفني الواعد الذي وصفه بالقول: «هي خطوة أولى باتجاه التعمق بالمفردة الإماراتية سواء على صعيد الكلمة أو اللحن الأصيل، كما يمكن اعتبار هذا العمل اجتهاداً فنياً شخصياً يسعى إلى الارتقاء بالأغنية الإماراتية وتمثيلها في جميع المحافل والمناسبات الفنية المهمة، خصوصاً أن الجمهور الإماراتي يمتلك ذائقة فنية عالية وشغفاً كبيراً بهذه النوعية من الأعمال المحلية التي تنتصر لللحن والمفردة الشعرية الأصيلة»، ولعله الأمر الذي ينوي المهيري أن يراهن به اليوم على نجومية جديدة وواسعة النطاق في الوقت الذي يتأهب لإطلاق أغنيتين جديدتين، اختار لهما اسمي «سؤال» و«زهر برلين»، في تعاون جديد سيجمعه مجدداً مع الفريق الفني نفسه الذي أكد اعتزازه وسعادته الدائمة بالتعاون معه.

خطوات ثابتة

ويبدو أن حماسة المطرب الإماراتي الشاب ورغبته في العودة القوية إلى الساحة الفنية بعد انطلاقته الأولى في العام 2016، لها ما يبررها على الصعيد الفني، إذ يجد المطرب عبدالعزيز المهيري في هذا القرار إمكانية طرح رؤية فنية جديدة تحافظ على الموروث الفني الشعبي والكلمة المتجذرة التي يبدع في صياغتها سعيد الوالي المزروعي، الذي وصفه الفنان بـ«الشاعر الذي ترفع له القبعات احتراماً لمفرداته المحلية المتفردة». من جانب آخر، خص المهيري الفنان الإماراتي محمد الشحي بعبارات احترام وثناء نبعت من علاقته الوطيدة به، مؤكداً: «لم يجاملني الشحي قط وقدم لي الدعم المعنوي وجميع آليات التحفيز، ولا أنسى أبداً أغنية (الدنيا) التي قدمها لي بعد أن كان ينوي غناءها، فضلاً عن جميع أغنياتي السابقة التي قدمتها للجمهور لغاية الآن، وأعتقد أن من واجبي اليوم رد الجميل من خلال أغنية جديدة سترى النور قريباً».

رصيد

وحول تجاربه الغنائية البارزة منذ دخوله الميدان، أكد المهيري أنه يضم في رصيده اليوم 10 أغانٍ كان أولها أغنية «الدنيا» الإيقاعية التي نجحت منذ طرحها على الساحة في تحقيق عدد مشاهدات بلغ 140 ألف مشاهدة على المنصات الرقمية، مروراً بأغاني «العمر» و«يوم» و«نجوم الليل» و«جرح كبير» و«ارجع لي» و«كلامك» و«شايب صغير»، وغيرها من الأغاني التي أسست لمكانة المهيري الفنية، كاشفة للجمهور الإماراتي والخليجي عن موهبته الفنية الفريدة أداء وتلحيناً، رغم معاناته حتى اليوم مثل الكثير من المواهب الغنائية الصاعدة قلة الانتشار الجماهيري وشبه انعدام الفرص التي تمكنه من تجربة حظه في المهرجانات والفعاليات الفنية الكبرى التي تقام في الإمارات، مبرراً الأمر بالقول: «لا أنكر في هذا الإطار أنني أحتاج مثل غيري من الموهوبين إلى دعم الصحافة ووسائل الإعلام المحلية التي للأسف لا تركز على الارتقاء بتجارب المواهب الشابة، ولا تفتح لها أبواب الظهور وطرح مواهبها على الساحة الفنية المحلية والخليجية، ومناقشة التحديات والعراقيل التي تواجهها سواء على صعيد الإنتاج أو قنوات الوصول إلى الجماهيرية المرجوة». في المقابل تمسك المهيري بالموهبة والثقة والتمهل في تكريس تجربة فنية ناضجة بالقول: «مازال الوقت متاحاً لتنضج تجربتي على مهل وصولاً إلى تحقيق الخبرة المطلوبة وصعود السلم بخطوات ثابتة».

انتشار أوسع

حول قنوات الشهرة على الفضاءات الافتراضية وعلاقته بوسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة، أكد المطرب الإماراتي الشاب، أهمية اعتماد الفنان الصاعد على هذه الوسائل التسويقية المهمة، خصوصاً في ظل غياب الدعم الفني من جهات الإنتاج ووسائل الإعلام التقليدية، مضيفاً: «أعمل حالياً على إطلاق قناتي الفنية على منصة (يوتيوب)، في الوقت الذي أعتبر نفسي نشطاً بشكل جيد على منصة (تيك توك) وغيرها من المنصات الرقمية التي تساعد بلا شك الفنان في الوصول إلى شرائح وفئات جديدة من الجمهور، كما تسهم في التعريف بقيمة الفن الذي يقدمه».

شغف

في عودة إلى بداياته الفنية، أشار المهيري إلى شغفه المبكر بالموسيقى وتعلمه «سماعيا» العزف على آلتي الغيتار والبيانو، الأمر الذي ساعده لاحقاً على تركيب الجمل اللحنية على المفردة الإماراتية والخليجية، مؤكداً أن قراره الأخير بالاتجاه نحو مجال الأغنية الإماراتية البحتة هو قرار فني نابع من إيمانه بقدرته على التميز في هذا الإطار، متمثلاً خطوات الفنان الإماراتي المخضرم ميحد حمد والعديد من نجوم الأغنية الإماراتية الأصيلة، وداعياً الجمهور إلى ترقب جديده صيف 2023.

المهيري:

«الجمهور الإماراتي يمتلك ذائقة عالية وشغفاً كبيراً بالأعمال المحلية التي تنتصر للحن والمفردة الشعرية».

«الشحي لم يجاملني، ولا أنسى (الدنيا) التي قدمها لي، ومن واجبي اليوم رد الجميل».