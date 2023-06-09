مراهق يخطط لشراء منزل من عائدات ألعاب الفيديو

نجح الأوكراني ماكسيم، 17 سنة، طالب بالمدرسة الداخلية في إسكتلندا في تحويل شغفه إلى عمل مربح بتطوير خادم ألعاب فيديو أصبح يدر عليه الكثير من المال، ويخطط لشراء منزل لوالدته من عائدات الألعاب.

وقال ماكسيم: «كسبت ما يكفي من المال من عائدات ألعاب الفيديو وسأشتري منزلاً لوالدتي. بدأت المشروع بدافع المتعة، ولم أتخيل أنه سيتطور ليصبح فرصة عمل قابلة للتطبيق، ولكن بتوجيه من أخي الأكبر الذي يعمل في مجال التكنولوجيا وتشجيع المدرسة لي على استكشاف إمكانيات تحويلها إلى شيء أكبر نجحت في المشروع».

تقيم والدة ماكسيم حالياً مع أصدقائها في البرتغال، لكنها تنوي الانتقال بالقرب من ابنها ماكسيم، في حين لا يزال بقية أفراد العائلة الآخرين في أوكرانيا.

ويأتي نجاحه بعد انتقاله من أوكرانيا إلى إسكتلندا عام 2021 وشراء خادم «سيرفر» ماين كرافت لألعاب الفيديو مقابل 1000 دولار، وطوره بعد ذلك هو وأصدقاؤه وجذب الكثير من اللاعبين، وزادت قيمته السوقية تبعاً لذلك.

«ويسمح خادم ماين كرافت للاعبين باللعب معاً على الإنترنت، حيث يستضيف اللاعبين ويتحكم في عناصر اللعبة. ولماين كرافت خدمات أخرى يمتلكها ويحتفظ بها لاعبون من اللعبة مثل ماكسيم».