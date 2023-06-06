جائزة المتوصف للأمثال الإماراتية تحتفي بالفائزين على مسرح «القيم»

توّج الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الفائزين في الدورة التاسعة من جائزة المتوصف للأمثال الإماراتية، خلال احتفال تراثي تضمن فقرات عدة من اليولة والشعر النبطي على مسرح مدرسة القيم بمنطقة البرشاء في دبي.

وهنأ بن دلموك الفائزين في الجائزة والمشاركين في فئاتها الثلاث، وخص بالشكر أولياء أمور الطلبة الذين أسهموا بدور فاعل في دعم أبنائهم، وحثهم على التميّز في الجائزة، موضحاً أن «كتاب المتوصف للأمثال الشعبية الإماراتية هو مجموعة من الحكم التي تحمل الكثير من القيم التي ندعو أبناءنا للتمسك بها؛ لأنها واحدة من ركائز هويتنا الوطنية وموروثنا الشعبي».

من جانبها، أكدت مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، فاطمة بن حريز، أن الهدف الحقيقي من الجائزة هو استدامة وانتشار هذا الموروث العريق، إذ إن عدد المشاركين الكبير من كل أرجاء الدولة وبفئات عمرية مختلفة بالإضافة إلى وصول الجائزة إلى الدورة التاسعة، يعد مؤشراً واضحاً على مدى نجاحها.

وجاءت في المركز الأول بالحلقة الأولى فاطمة سالم الكتبي، وفي المركز الثاني أريام محمد سبسبى، وحلت في المركز الثالث فطيم راشد اليماحي.

وفي الحلقة الثانية حصلت على المركز الأول غلا الشامسي، وجاءت بالمركز الثاني فرح اليماحي، تلتها بالمركز الثالث هلا رائد الحاج حسن.

أما في الحلقة الثالثة فحقق المركز الأول محمد عبدالله الكعبي، وجاءت بالمركز الثاني شيماء كمال، تلتها بالمركز الثالث موزة محمد الجناحي. وفي فئة الهيئة التدريسية والإدارية وأولياء الأمور حقق علي محمد الشحي المركز الأول، تلاه ناصر حمود راشد في المركز الثاني، وجاءت مهرة راشد الغفلي في المركز الثالث.

عبدالله بن دلموك: «كتاب المتوصف مجموعة من الحكم التي تحمل الكثير من القيم.. وندعو أبناءنا للتمسك بها لأنها واحدة من ركائز هويتنا الوطنية».