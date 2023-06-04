محمد رمضان: "جيت للفن أعمل مشهدين حلوين وامشي .. ده كان أقصى طموحي"

قال الفنان محمد رمضان ان أقصى طموحه في بداياته كان أن يصور "مشهدين حلوين في عمل ويقولوله برافو،، ويمشي" لكن الحرب التي واجهها لاحقاً، كما قال، جعلته "يستشرس" في حلمه وطموحاته.

وأثارت تصريحات رمضان جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كشف لأول مرة عن صعوبات واجهت دخوله الوسط الفني.

وأضاف: "في بداية مشواري قررت أطرق كل الأبواب وكنت بسأل عن منتجين وفنانين يساعدوني.. الجمهور اداني إشارة إنه حب أغنية نمبر وان اللي عملتها الأول في إعلان إحدى الشركات".

وتابع رمضان في برنامج تلفزيوني مع المذيع المعروف معتز الدمرداش، "اللي عمل مسلسل الأسطورة وابن حلال ونسر الصعيد وقلب الأسد ينفع يعمل أغنية اسمها نمبر وان، كان أقصى طموحي إني أكون ممثل والمخرج يقول لي برافو عليك وزملائي يقولوا لي أداءك كويس فحصل لي حالة تشرس". وقال: "تحول الطموح البسيط بسبب بعض العوامل اللي قابلتها في مهنتي من إحباطات وعقبات وحروب على الممثل الصغير اللي عاوز يعمل مشهدين حلوين ويمشي".

وأكد: "محمد صلاح صديقي جدا يمكن الناس متعرفش دا لكن أصحاب وبنتكلم على طول وعاملين فولو لبعض على انستجرام من قبل ما ندخل كأس العالم".

وأوضح: "معظم أصدقائي من مجالات مختلفة، يعني تاجر حديد كبير ومقاول كبير، وطبعا اتشرف بصداقة وأخوة المهندس نجيب ساويرس وكتير جدا صديقي جدا المهندس محمود الجمال".

واستطرد: "مفيش مغني بيغني للذات، المهندس هيبقى حابب يسمع أغنية نمبر وان والدكتور والنجار، ولقب نمبر وان بقى براند وبشكر سوق الإعلانات في مصر اللي من خلاله درست التسويق وعجبتني الفكرة".

وواصل: "بتعامل أني علامة تجارية في حد ذاتي، وأنا منتج يمكن تقديمه بيبيع في السينما وفي المسرح وبيبيع في الدراما وبجيب إعلانات، مفيش ولا فنان عربي عنده على يوتيوب 5 مليار مشاهدة.. أنا عندي 5 مليار و100 مليون وعلى تيك توك عندي 9 مليار".

واستكمل: "يمكن اللي بيميزني أني مش بخاف، ووصلت لمكان كبير في الدراما بعد مسلسل الأسطورة، وأنا صغير كنت بقرأ آية (وأما بنعمة ربك فحدث)، فكنت فاكر معنى حدث يعني طور ولكن عرفت معناها إني أتحدث وأقول".

واختتم: "قدرت أوصل للطبقات اللي كانت بترفض محمد رمضان تمامًا، والطبقة الشعبية مميزاتها إنها بتديك العمر الأطول، الرحلة أنا مبسوط بيها جدًا بدأت من ضواحي الجيزة والمنطقة اللي أنا اتولدت فيها شكلت جزء كبير في شخصيتي وخيالي".

ويواصل محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد "ع الزيرو" الذي ينافس به في موسم عيد الأضحى 2023.