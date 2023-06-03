«مفاجآت صيف دبي».. محمد عبده يُحيي حفل عيد الأضحى

بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ينتظر أن يكون الجمهور الإماراتي على موعد مع حفل غنائي استثنائي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ «مفاجآت صيف دبي»، يحييه «فنان العرب» محمد عبده في الثاني من يوليو في كوكاكولا أرينا في دبي. ومع مسيرته الفنية المميزة التي بدأت منذ 60 عاماً، سيستمتع الجمهور بمجموعة مختارة من الأغاني والألحان التي أحبها الجمهور، تتضمن أشهر أغانيه «الأماكن» و«شبيه الريح» وغيرها.

ويعد الحفل المرتقب، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، ثاني الحفلات الافتتاحية ضمن الدورة 26 من «مفاجآت صيف دبي»، التي تُقام بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حيث سيقام في الأول من يوليو حفل للنجمين الكبيرين حسين الجسمي وكاظم الساهر في كوكاكولا أرينا. وستتوفر تذاكر الحفلين على منصة «بلاتينوم لِست»، وموقع كوكاكولا أرينا.

وتقدم «مفاجآت صيف دبي»، التي تتزامن مع الاحتفالات بـ«العيد في دبي- عيد الأضحى»، الكثير من التجارب والعروض الترفيهية الاستثنائية لجميع أفراد العائلة في مختلف أنحاء المدينة خلال الفترة من 29 يونيو حتى الثالث من سبتمبر 2023، حيث تحمل معها العديد من تجارب تناول الأطعمة والمشروبات اللذيذة، والعروض الترفيهية الحية.