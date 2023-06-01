دب يعلق في المقعد الخلفي لسيارة.. وشرطي يخرجه بحل مبتكر

حررت الشرطة في ولاية نيفادا غرب الولايات المتحدة دباً كان عالقاً في المقاعد الخلفية داخل سيارة، باستخدام حبل رُبط بباب المركبة لفتحها عن بُعد تفادياً للتعرّض لهجوم من الحيوان.

واضطرت عناصر في مكتب قائد شرطة واشو بولاية نيفادا، إلى استنباط حل مبتكر، إثر تلقيهم بلاغاً بوجود دب على المقعد الخلفي لإحدى السيارات المتوقفة في المنطقة.

وتمكن الدب الأسود من الصعود إلى خلفية مركبة مركونة في موقف سيارات، وكان يبحث ربما عن الطعام، لكنه حوصر في الداخل.

وبهدف إخراجه، ربط شرطي بعناية حبلاً حول مقبض الباب، بحسب مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وبمجرد الابتعاد مسافة كافية، سحب الشرطي الحبل وفتح الباب، ليركض الدب على الفور إلى الغابة من دون أن يلحق أذى بأحد. ويبدو أن الدب كان منزعجاً في المركبة، إذ ترك وراءه مقصورة ممزقة بالكامل.

ويمكن للدببة السوداء التي تتمتع بحاسة شم قوية، أن تشم رائحة الطعام من بعيد جداً، ما يدفعها أحياناً إلى التفاعل مع البشر.

وكتب مكتب قائد شرطة مقاطعة واشو على «تويتر»: «الربيع مرحلة تشهد نشاطاً قوياً.. احذّروا من ترك عبوات الطعام والمبرّدات وأي شيء في داخل السيارات.. تجنبوا ترك الطعام في السيارات.. لا تطعموا الدببة!».