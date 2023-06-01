«الإمارات للفنون التشكيلية» تنتخب مجلس إدارة جديداً

عقد مجلس الإدارة الجديد المنتخب لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، أول من أمس، اجتماعه الأول في مقر الجمعية بالشارقة، وشُكل خلال الاجتماع مجلس الإدارة لدورة 2023-2025، حيث تم اختيار الدكتور محمد يوسف الحمادي، رئيساً للجمعية، والفنان محمد الاستاد، نائباً للرئيس، والفنان خالد البنا، أميناً للصندوق، والفنان سالم الجنيبي، أميناً للسر، وعضوية كل من الفنان محمد القصاب، والفنانة خلود الجابري، والفنانة هدى سيف.

تطرق المجلس الجديد إلى وضع استراتيجية عمل للجمعية في المرحلة المقبلة، من خلال تعزيز دور الجمعية بأنشطة نوعية، تشتمل على المعرض السنوي، ومواكبة الفعاليات الفنية والثقافية التي تتبناها الدولة، فضلاً عن فتح آفاق للشراكات الذكية مع المؤسسات الثقافية الفنية الأخرى، كما وضع الأعضاء تصوراً لفتح فرع جديد للجمعية في إمارة أبوظبي، حتى يتسنى لجميع الفنانين المشاركة في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجمعية.

وقال محمد يوسف: نتطلع إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطوراً ملحوظاً، وسيضع مجلس الإدارة الجديد كل طاقاته للتفاعل الإيجابي مع كل الأعضاء، والحرص على مواكبة الساحة الثقافية محلياً وإقليميا ودولياً.