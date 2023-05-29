«الإمارات اليوم» و«أراضي دبي» تثمنان شراكتهما وتبحثان دعم مبادرة «يد الخير»

استقبل مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، ورئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، وفداً من «الإمارات اليوم» برئاسة رئيسة التحرير، منى بوسمرة.

ورحّب مدير عام أراضي دبي بالشراكة الفاعلة والاستراتيجية بين الدائرة وصحيفة «الإمارات اليوم»، وقال إنها «تحقق تطلعات الجانبين في تقديم خدمات ورسائل إعلامية هادفة للمجتمع»، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الصحيفة في خدمة الوطن ونقل الرسالة الإعلامية الهادفة.

وتوجه بن مجرن بالشكر إلى أسرة تحرير «الإمارات اليوم»، لما تقدمه الصحيفة لفك كُرَب الأسر المتعسرة في دفع الإيجارات.

وأكد القاضي عبدالقادر موسى، أن «ثقافة العمل الخيري والإنساني تمثل نهجاً راسخاً وممارسة أصيلة في وعي الفرد والمجتمع حتى باتت ثقافة مجتمعية شاملة».

وثمّن الشراكة بين «الإمارات اليوم» والدائرة، إيماناً بأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في قضايا المجتمع، ما يؤكد حجم التكاتف والمسؤولية المجتمعية تجاه الحالات الإنسانية.

وأعرب عن سعادته بهذا التعاون البناء، «بما يمكن من إيصال الرسائل الإعلامية الهادفة، ويسهم في دعم رسالتنا المجتمعية المتمثلة في تعزيز الوعي والثقافة الإيجارية في أوساط المجتمع، خصوصاً حول مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي».

من جانبها، أشادت رئيسة التحرير بجهود «فض المنازعات الإيجارية»، الذي يعتبر نموذجاً مشرفاً للعمل الإنساني من خلال لجنة «يد الخير»، التي تسهم في تفريج كرب أصحاب الحالات الإنسانية من الأسر المتعسرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية، والأحكام الصادرة عن المركز.