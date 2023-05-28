مصريون غاضبون من فيديو لمقرئ قرآن شهير يرقص ويغني بحفل زفاف

تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو للمقرئ الشهير ممدوح عامر يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم في حفل شعبي، ما أثار غضبا واسعا وانتقادات بعدم احترام المقرئ لمكانته ومكانة القرآن الكريم.

وكشف أفراد من أسرة المقرئ أنه كان متواجدا في مسقط رأسه بإحدى محافظات الدلتا حيث شارك في حفل زفاف شقيقه.

من جانبها وحسب "العربية.نت" أعلنت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم استنكارها للفيديو المتضمن رقص المقرئ وتمايله وغناءه مثل مطربي المهرجانات.

وأوضحت في بيان امس، أنه "كان من الأولى به أن يحترم القرآن الكريم الذي يتعيش منه والذي جعل له اسما بين الناس، ولكن لم يفعل ذلك وإنما هبط إلى مستوى متدن لا يليق بأهل القرآن".

فيما كشف مسؤول بالنقابة، أن نقابة القراء تقوم حاليا بفحص الفيديو ومعرفة ملابساته لاتخاذ قرار بشأنه، مشيرا إلى أن المقرئ ليس عضوا بالنقابة لكن مجلس الإدارة يحق له اتخاذ قرارات تأديبية ضده.

يذكر أنه وقبل شهور وفي واقعة مماثلة وعقب موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، قررت نقابة قارئي القرآن الكريم إيقاف قارئ شهير بعد تداول فيديو له يرقص فيه أثناء تلاوة القرآن.